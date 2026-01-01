Rynek pracy IT w Polsce 2025: wzrost ofert o 8 proc. po dwóch latach spadków

Po dwóch latach spadków rynek pracy IT w Polsce pokazał pierwsze oznaki stabilizacji. W 2025 roku na platformie justjoin.it pojawiło się 110 996 ofert pracy - o 8,42 proc. więcej niż rok wcześniej. Równocześnie 62,5 proc. programistów otrzymało podwyżki, choć skala wzrostów wynagrodzeń wyraźnie spadła w porównaniu z latami 2021-2022.
Rok 2022 był rekordowy - na justjoin.it pojawiło się wtedy 175 610 ofert pracy, o 182 proc. więcej niż rok wcześniej.
Kolejne dwa lata przyniosły jednak wyraźne ochłodzenie: w 2023 roku liczba ogłoszeń spadła do 129 836 (-26 proc.), a w 2024 do 99 363 (-23,5 proc.).
Ubiegłoroczny wynik, choć lepszy, wciąż pozostaje o 37 proc. niższy od szczytu z 2022 roku.
- W 2022 roku wynagrodzenia realne również były około 20-30 proc. większe w niektórych, często najpopularniejszych kategoriach. Rynek w tym momencie wygląda zupełnie inaczej. Osiągnął pewien stan równowagi, z którego będzie stabilnie rósł do poziomu około 10 proc. wzrostów rok do roku, ale to jest raczej maksimum - mówi agencji Newseria Piotr Nowosielski, CEO w portalach pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.
Dane z konkurencyjnego portalu No Fluff Jobs potwierdzają trend. Według ich analizy, w 2025 roku średnia liczba ofert publikowanych przez jednego pracodawcę wzrosła z 10 do 17, a liczba ogłoszeń zwiększyła się o 44 proc. rok do roku.
Równocześnie o 45 proc. spadła średnia liczba aplikacji na jedno stanowisko - sygnał, że konkurencja między kandydatami maleje.
Najwyższe wynagrodzenia w 2025 roku oferowano specjalistom od sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Średnie zarobki w kategorii AI/ML wyniosły 16 400 zł na umowę o pracę i 19 500 zł na B2B, a maksymalne stawki sięgały 75 tys. zł (UoP) i rekordowych 99 489 zł (B2B).
Wysokie zarobki gwarantowała także Java - średnio 15 950 zł na etacie i 18 774 zł na B2B, z maksimum odpowiednio 80 tys. i 54 600 zł.
Specjaliści od cyberbezpieczeństwa (security) zarabiali średnio 16 250 zł (UoP) i 20 465 zł (B2B), zajmując trzecie miejsce pod względem wysokości średnich wynagrodzeń B2B.
- Cybersecurity może nie stanowi tak dużej części rynku, ale widzimy znaczący wzrost liczby ofert - podkreśla Nowosielski. - Nie jest to taka liczba jak w przypadku najpopularniejszych kategorii, czyli data, która pierwszy raz w historii wysunęła się na prowadzenie. 11 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę to były oferty z zakresu data.
Według raportu Awareson, aż 36 proc. specjalistów IT nie otrzymało w 2025 roku żadnych podwyżek, a 7 proc. odnotowało spadek wynagrodzeń - co przy inflacji oznacza realny spadek siły nabywczej.
Struktura popytu na rynku IT wyraźnie faworyzuje doświadczonych specjalistów.
Seniorzy stanowili 51,48 proc. wszystkich ogłoszeń, specjaliści mid 43,73 proc., a juniorzy zaledwie 4,79 proc. - wyniki niemal identyczne jak rok wcześniej.
Różnice w wynagrodzeniach między poziomami są znaczące:
Największy wzrost wynagrodzeń odnotowali seniorzy na umowę o pracę (+7,87 proc.) oraz specjaliści mid na kontraktach B2B (+8 proc.). Wśród tych, którzy otrzymali podwyżkę, najczęstsza była skala 6-10 proc. (29 proc. specjalistów) oraz 1-5 proc. (26 proc.).
