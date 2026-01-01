Rynek pracy IT w Polsce 2025: wzrost ofert o 8 proc. po dwóch latach spadków

W skrócie:

110 996 ofert IT w 2025 roku (+8,42 proc. r/r)

62,5 proc. specjalistów z podwyżką, tylko 5,8 proc. ze spadkiem

AI/ML z największym wzrostem - ponad 15 proc. r/r

Seniorzy dominują - 51,48 proc. wszystkich ogłoszeń

Mediana wynagrodzeń: 24 780 zł B2B dla seniorów

Koniec kryzysu czy nowa normalność dla branży IT

Rok 2022 był rekordowy - na justjoin.it pojawiło się wtedy 175 610 ofert pracy, o 182 proc. więcej niż rok wcześniej.

Kolejne dwa lata przyniosły jednak wyraźne ochłodzenie: w 2023 roku liczba ogłoszeń spadła do 129 836 (-26 proc.), a w 2024 do 99 363 (-23,5 proc.).

Ubiegłoroczny wynik, choć lepszy, wciąż pozostaje o 37 proc. niższy od szczytu z 2022 roku.

- W 2022 roku wynagrodzenia realne również były około 20-30 proc. większe w niektórych, często najpopularniejszych kategoriach. Rynek w tym momencie wygląda zupełnie inaczej. Osiągnął pewien stan równowagi, z którego będzie stabilnie rósł do poziomu około 10 proc. wzrostów rok do roku, ale to jest raczej maksimum - mówi agencji Newseria Piotr Nowosielski, CEO w portalach pracy justjoin.it i rocketjobs.pl.

Dane z konkurencyjnego portalu No Fluff Jobs potwierdzają trend. Według ich analizy, w 2025 roku średnia liczba ofert publikowanych przez jednego pracodawcę wzrosła z 10 do 17, a liczba ogłoszeń zwiększyła się o 44 proc. rok do roku.

Równocześnie o 45 proc. spadła średnia liczba aplikacji na jedno stanowisko - sygnał, że konkurencja między kandydatami maleje.

Kto zarabia najwięcej w polskim IT

Najwyższe wynagrodzenia w 2025 roku oferowano specjalistom od sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML). Średnie zarobki w kategorii AI/ML wyniosły 16 400 zł na umowę o pracę i 19 500 zł na B2B, a maksymalne stawki sięgały 75 tys. zł (UoP) i rekordowych 99 489 zł (B2B).

Udział ofert AI/ML w ogólnej puli wzrósł z 1,01 proc. w 2024 roku do 4,74 proc. w 2025 roku.

Wysokie zarobki gwarantowała także Java - średnio 15 950 zł na etacie i 18 774 zł na B2B, z maksimum odpowiednio 80 tys. i 54 600 zł.

Specjaliści od cyberbezpieczeństwa (security) zarabiali średnio 16 250 zł (UoP) i 20 465 zł (B2B), zajmując trzecie miejsce pod względem wysokości średnich wynagrodzeń B2B.

- Cybersecurity może nie stanowi tak dużej części rynku, ale widzimy znaczący wzrost liczby ofert - podkreśla Nowosielski. - Nie jest to taka liczba jak w przypadku najpopularniejszych kategorii, czyli data, która pierwszy raz w historii wysunęła się na prowadzenie. 11 proc. wszystkich ogłoszeń o pracę to były oferty z zakresu data.

Według raportu Awareson, aż 36 proc. specjalistów IT nie otrzymało w 2025 roku żadnych podwyżek, a 7 proc. odnotowało spadek wynagrodzeń - co przy inflacji oznacza realny spadek siły nabywczej.

Seniorzy rządzą rynkiem, juniorzy w defensywie

Struktura popytu na rynku IT wyraźnie faworyzuje doświadczonych specjalistów.

Seniorzy stanowili 51,48 proc. wszystkich ogłoszeń, specjaliści mid 43,73 proc., a juniorzy zaledwie 4,79 proc. - wyniki niemal identyczne jak rok wcześniej.

Różnice w wynagrodzeniach między poziomami są znaczące:

Juniorzy: 9020 zł netto B2B, 8000 zł brutto UoP

Mid: 18 900 zł B2B, 15 000 zł UoP

Seniorzy: 24 780 zł B2B, 21 573 zł UoP

Największy wzrost wynagrodzeń odnotowali seniorzy na umowę o pracę (+7,87 proc.) oraz specjaliści mid na kontraktach B2B (+8 proc.). Wśród tych, którzy otrzymali podwyżkę, najczęstsza była skala 6-10 proc. (29 proc. specjalistów) oraz 1-5 proc. (26 proc.).

Warto zapamiętać

Rynek IT stabilizuje się po dwóch latach spadków, ale do poziomu z 2022 roku wciąż daleko

Era dwucyfrowych podwyżek się skończyła - realistyczne oczekiwania to maksymalnie 10 proc. rocznie

Największy potencjał wzrostu mają specjalizacje AI/ML, data science i cybersecurity

Pracodawcy są bardziej selektywni - juniorzy mają utrudniony start, seniorzy wciąż na premiach

Źródło: Newseria, justjoin.it, No Fluff Jobs, Pracuj.pl

Foto: Freepik