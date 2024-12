Zarobki w IT 2025: Koniec ery dwucyfrowych podwyżek? Analiza rynku i prognozy

Zmiana paradygmatu na rynku IT

Sektor technologiczny w Polsce przechodzi fundamentalną transformację. Po latach dynamicznych wzrostów wynagrodzeń, często sięgających 20–30% rocznie, branża IT doświadcza obecnie znaczącego spowolnienia. Według najnowszego raportu Awareson “Zatrudnij, zaangażuj, zatrzymaj. Rynek pracy IT 2025”, aż 7% specjalistów IT odnotowało spadek wynagrodzeń w ostatnich 12 miesiącach, a kolejne 36% nie otrzymało żadnych podwyżek, co przy utrzymującej się inflacji przekłada się na realny spadek siły nabywczej ich pensji.

"Polska gospodarka wciąż boryka się z inflacją. Za te same zarobki co rok temu, możemy kupić mniej. Taka sytuacja to nowość na rynku pracy IT" - podkreśla Anna Jaglińska-Prawdzik, autorka raportu i szefowa marketingu Awareson.

Przyczyny i skutki spowolnienia

Obecna sytuacja jest wynikiem splotu kilku kluczowych czynników:

Wpływ makroekonomiczny

Inflacja, która w ostatnich latach znacząco wpłynęła na polską gospodarkę, zmusiła firmy do weryfikacji polityki płacowej. Prognozowany wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce na 2025 rok ma wynieść około 7%, przy przewidywanej inflacji na poziomie 4,3%. To znacząco mniej niż wzrosty, do których przyzwyczajona była branża IT.

Zmiany na rynku projektów

Liczba nowych projektów IT w poprzednim roku była ograniczona, co bezpośrednio przełożyło się na możliwości negocjacyjne pracowników. Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać - 3/4 badanych firm planuje nowe projekty IT w kolejnych 12 miesiącach, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

"Rynek specjalistów IT jest dziś zupełnie inny niż jeszcze rok temu. LinkedIn jest pełen historii typu 'szukam pracy od X miesięcy', a jednocześnie dostępna jest stale rosnąca liczba wakatów" - zauważa Sebastian Fyda, Cloud Architect w Awareson i CTO Sprzedajemy.pl.

Perspektywy na 2025 rok

Prognozy wynagrodzeń

Mimo że jedna trzecia specjalistów IT nie spodziewa się podwyżek lub przewiduje spadek wynagrodzeń w 2025 roku, pracodawcy prezentują bardziej optymistyczne podejście. Aż 75% firm planuje podwyżki dla działów IT, a 46% zamierza zwiększać zatrudnienie.

Zmiany w strukturze popytu

Na rynku obserwujemy wyraźną polaryzację zapotrzebowania na specjalistów:

"Rynek pracy IT się skomplikował. Nowych pracowników zatrudnia mniej firm niż 2-3 lata temu, ale większość szuka kandydatów o podobnych profilach: z obszarów AI/Machine Learning, Data, DevOps, Security" - wyjaśnia Piotr Aftewicz, CCO w Awareson.

Rekomendacje dla uczestników rynku

Dla pracodawców

1. Inwestowanie w zaangażowanie zespołów staje się kluczowe w obecnej sytuacji rynkowej

2. Konieczne jest skupienie się na obszarach istotnych dla specjalistów IT:

Efektywna komunikacja wewnętrzna

Możliwości rozwoju zawodowego

Optymalizacja doboru osób do projektów

3. Planowanie długoterminowe - przedstawianie konkretnych planów rozwoju na 2–3 lata

4. Wdrożenie programów retencyjnych uwzględniających nie tylko aspekt finansowy

Dla specjalistów IT

Rozwój kompetencji w obszarach wysokiego popytu (AI/ML, Data Science, Security) Budowanie portfolio projektów potwierdzających praktyczne doświadczenie Nastawienie na stabilizację i długoterminową współpracę Inwestycja w rozwój umiejętności miękkich, szczególnie w zakresie komunikacji i zarządzania projektami

Perspektywy długoterminowe

Mimo obecnego spowolnienia, sektor IT pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów polskiej gospodarki. Planowane przez firmy nowe projekty technologiczne (deklarowane przez 75% badanych organizacji) wskazują na potencjał wzrostu w kolejnych latach.

Kluczowe trendy, które będą kształtować rynek w najbliższych latach:

Rosnące znaczenie sztucznej inteligencji i automatyzacji

Zwiększony nacisk na cyberbezpieczeństwo

Rozwój chmury obliczeniowej

Transformacja cyfrowa tradycyjnych sektorów gospodarki

Podsumowanie

Rok 2025 może przynieść stabilizację na rynku pracy IT po okresie bezprecedensowych wzrostów i następującego po nich spowolnienia. Kluczem do sukcesu będzie umiejętność adaptacji do nowych warunków rynkowych, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Szczególnego znaczenia nabierają kompetencje w obszarach związanych z nowymi technologiami oraz umiejętność budowania długoterminowych relacji zawodowych.

Foto: Freepik