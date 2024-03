Ryczałt czy podatek liniowy - rozliczanie się programisty

Każda opcja rozliczenia podatkowego ma swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o podatek liniowy, wśród głównych wad można wymienić brak możliwości korzystania z wielu ulg i rozliczeń podatkowych. Co więcej, nie ma tu żadnej kwoty wolnej od podatku, a także nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Programista z dochodem powyżej miliona złotych zapłaci dodatkowo daninę solidarnościową. Zaletą z pewnością jest to, że składka zdrowotna jest niższa (4,9%) i może być częściowo odliczana. Z kolei podatek liniowy ma stałą stawkę, która wynosi 19%. A co w takim razie z ryczałtem?

Co się zmieniło w ryczałcie, jako formie opodatkowania?

Istotne zmiany w ryczałcie weszły w życie już na początku 2024, choć warto pamiętać, że uaktualnienia w tym zakresie pojawiają się czasem każdego roku. To wymaga śledzenia zmian na bieżąco, dlatego też warto sięgnąć po profesjonalną pomoc, jaką oferuje biuro rachunkowe Partner Gospodarczy. Nie każdy jednak może korzystać z ryczałtu, a w przypadku wielu zawodów problematyczne jest ustalenie stawki podatkowej. Na szczęście nie dotyczy to programistów na działalności gospodarczej. Ich obowiązuje stawka 12%, co ma miejsce od 2022 roku, bo wcześniej rozliczali się oni stawką 15%.

Osoby świadczące inne usługi z branży IT mogą rozliczać się mniejszą stawką.Wynosi ona 8,5%, 14% lub 15% w zależności od dochodu.

Jednocześnie mamy do czynienia z uproszczoną ewidencją przychodów, a także mamy możliwość korzystania z jednej z trzech stawek składki zdrowotnej. Z pewnością zaletą jest również brak daniny solidarnościowej. Jak wskazuje biuro rachunkowe Warszawa, na ten moment wydaje się, że ryczałt jest korzystniejszy od podatku liniowego, choć wiele może zależeć od indywidualnej sytuacji danego programisty i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Warto przy tym wspomnieć, że ustawa przewiduje pewne dodatkowe rozwiązanie zmniejszające stawkę podatkową.

Na ryczałcie niższa jest też składka zdrowotna, a jej wysokość zależy od dochodu. Przykładowo:

Dla przychodu 60 000 zł rocznie wynosi 419,46 zł.

Dla przychodu powyżej 60 000 zł rocznie, ale nie więcej niż 300 000 zł - 699,11 zł.

Przychód powyżej 300 000 zł rocznie - składka wynosi 1258,39 zł.

Ustawa o ryczałcie

Mowa tu konkretnie o art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym. Pozwala on programistom na zakwalifikowanie prowadzonej działalności jako działalności usługowej. Ma to pozwalać na korzystanie z obniżonej stawki podatkowej wynoszącej 8,5%. Czego dokładnie to dotyczy? Wskazuje się tu m.in. na modelowanie danych, udostępnianie powierzchni reklamowej, a także na projektowanie aplikacji mobilnych oraz stron internetowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy faktycznie można swoją działalność objąć niższą stawką podatkową, programista może skierować się po pomoc oferowaną przez sprawdzone biuro rachunkowe Warszawa.

Foto: pressfoto na Freepik

Treść: materiał partnera