Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty pomiędzy byłymi małżonkami

Rozwód z orzekaniem o winie a alimenty Wrocław między byłymi małżonkami – istotne jest pogorszenie sytuacji materialnej

Typ rozwodu nie będzie mieć najmniejszego wpływu na alimenty na rzecz nieletnich dzieci. Zasady ich przyznania będą bowiem identyczne podczas rozwodu z orzeczeniem o winie, jak i wypadku rozwodu bez jej orzeczenia.

Niemniej jednak postać rozwodu wykazuje ważny wpływ na zasady przyznania alimentów pomiędzy byłymi już małżonkami. Jeżeli sąd orzeknie rozwód z winy naszego małżonka, zaś dla nas rozwód przyczynia się do istotnego pogorszenia się majątkowej sytuacji, to możemy zażądać alimentów od naszego współmałżonka. Warunek konieczny to orzeczenie przez sąd rozwodu z wyłącznej winy naszego małżonka. Uprawnienie alimentacyjne pomiędzy byłymi już małżonkami w przypadku, kiedy otrzymano rozwód z orzeczeniem o winie, ma ogromne znaczenie, kiedy wyłącznie winny małżonek zarabia więcej, aniżeli my sami.

Rozwody Wrocław - nie trzeba pozostawać w niedostatku

Co istotne, abyśmy mogli zażądać alimentów od byłego małżonka, nie musimy pozostawać w niedostatku. Niedostatek jest bardzo trudną sytuacją materialną. Polega na tym, iż sami nie jesteśmy w stanie zaspokajać własnych potrzeb. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie wystarczy, iż nasza stopa życiowa ulegnie zauważalnemu pogorszeniu w porównaniu z tym, co było podczas małżeństwa i odczuwamy przez to dyskomfort. Ocena, czy takie pogorszenie nastąpiło, zależna jest od porównania sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się na skutek orzeczenia rozwodu, z sytuacją, w jakiej bylibyśmy, gdyby nie orzeczono w ogóle rozwodu i gdyby nasze małżeńskie pożycie układało się nadal właściwie.