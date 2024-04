Rozwód kościelny - nowa droga życia wymaga domknięcia starych spraw

Przyda nam się tutaj na pewno adwokat kościelny, który sprawi, by wszelkie działania z zakresu prawa kanonicznego, przebiegły zgodnie z procedurami obowiązującymi w takim postępowaniu. Warszawa, Gdańsk a może Konin - wszędzie tam możemy z powodzeniem przeprowadzić unieważnienie małżeństwa kościelnego, o ile zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. Rozwód kościelny nie jest końcem świata - czasami po prostu nie da się go uniknąć. Warto to zrobić tak, by wszystko przebiegło sprawnie oraz z poszanowaniem praw obydwojga małżonków.

Kancelaria kanoniczna w Warszawie - stwierdzenie nieważności małżeństwa

Do stwierdzenia nieważności małżeństwa zawartego w kościele, konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji zbliżonej do tej, jaką przedstawia się w trakcie rozwodów przed sądami państwowymi. Adwokat kościelny pomoże nam w takim przygotowaniu się do postępowania w celu unieważnienia ślubu kościelnego, by przyniosło ono oczekiwany przez nas skutek. Jeśli więc mieszkamy w Warszawie lub jej okolicach, to przyda nam się tutaj profesjonalna kancelaria kanoniczna, która przestrzega zasad nauki oraz praw panujących w kościele katolickim. Kompleksową pomoc, jeśli chodzi o unieważnienie ślubu kościelnego, otrzymamy za pośrednictwem witryny: www.kancelaria.furmanczuk.pl.

Rozwód kościelny - kancelaria prawa kanonicznego, na którą można liczyć w trudnej sytuacji

Nieważność małżeństwa zawartego przed Bogiem można obecnie stwierdzić np. na podstawie papieskiego dokumentu z 2015 roku - "Mitis Iudex Dominus Iesus". Zezwala on w konkretnych okolicznościach na postępowanie skrócone przed sądem kościelnym, trwające zaledwie czterdzieści pięć dni. Taki proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest bardzo postępowym rozwiązaniem, dopasowanym do obecnych czasów. Orzeczenie nieważności małżeństwa nie jest najprzyjemniejszym momentem w życiu człowieka, ale czasem jest jedynym wyjściem z danej sytuacji. Prawo kanoniczne w określonych przypadkach pomoże nam w unieważnieniu sakramentu małżeństwa. Warto więc pamiętać o potencjalnym procesie o stwierdzenie nieważności takiego związku, którego uzupełnieniem będzie zwykły rozwód cywilny.

Kancelaria Prawa Kanonicznego Magdalena Furmańczuk

