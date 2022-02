Czasem rozwód to jedyne wyjście z relacji, w której nie chcemy już być. Nigdy nie jest to łatwe dla żadnej ze stron. Istnieją jednak podstawowe informacje, które każdy małżonek rozważający rozwód powinien znać. Poniżej prezentujemy kilka podstawowych faktów na temat rozwodu. Zapraszamy do zapoznania się.