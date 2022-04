Rozpieszczamy koty, czyli jakie akcesoria warto mieć?

Po pierwsze – odpowiedni żwirek

Wybór właściwego żwirku jest tak samo ważny z perspektywy kota, jak i jego opiekuna. Jeśli nie zadbasz o to, aby w kuwecie znajdowało się odpowiednie podłoże, możesz przysporzyć sobie kilku problemów.

Kot, który nie będzie zadowolony z zawartości kuwety, może załatwiać się obok niej. Ponadto jeżeli zrezygnujesz z żwirku na rzecz piasku, szybko przekonasz się, że był to zły pomysł. Nie pochłania on zbyt dobrze nieprzyjemnych zapachów, a i łatwo będzie roznoszony przez zwierzaka.

W sklepach zoologicznych znajdziesz m.in:

żwirek mineralny – szybko docenisz ten produkt za to, że doskonale pochłania koci mocz oraz nieprzyjemne zapachy

żwirek zbrylający – wybór tego produktu to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą ułatwić sobie czyszczenie kuwety. Żwirek ten pod wpływem moczu zmienia się w większe bryły, które bez problemu wyrzucisz

żwirek silikonowy – ten produkt jest coraz popularniejszy wśród opiekunów kotów. Doskonale absorbuje mocz, dlatego nie trzeba wymieniać go zbyt często – jego używanie jest zarówno wygodne, jak i ekonomiczne.

żwirek roślinny – to ekologiczny i biodegradowalny produkt. Ponadto opiekunowie kotów doceniają go za to, jak łatwo można usunąć go z kuwety.

Po drugie – coś do drapania

Drapanie jest wpisane w kocią naturę. W ten sposób zwierzęta ostrzą swoje pazury, a także znaczą teren. Dobry drapak to niezbędny gadżet w każdym domu, w którym mieszka kot. Taka zabawka sprawi radość pupilowi, ale też uchroni meble i ściany przed zniszczeniem.

Możesz wybrać prosty drapak – np. taki, który zawiesza się na ścianie. Jedna w sklepach dostępne są również gadżety, które przypominają mały plac zabaw. Takie akcesoria dla kotów mają elementy do drapania, domki i często są to wielopoziomowe konstrukcje. Tego typu drapak to prawdziwe centrum kociej rozrywki!

Po trzecie – coś do spania

Będąc właścicielem kota, powinieneś zadbać o to, aby miał on wyznaczone miejsce do wypoczynku. Będzie on mógł w nim spać i odpoczywać w ciągu dnia. Wybierz takie legowisko, które będzie pasowało do rozmiarów kota oraz do jego upodobań. W sklepach kupisz:

tradycyjne legowiska i takie, które mają podgrzewany wkład – dzięki niemu twojemu pupilowi zawsze będzie przyjemnie ciepło

legowiska w formie hamaka przeznaczonego do zawieszania na kaloryferze – jeśli zauważyłeś, że twój pupil lubi wypoczywać tam, gdzie jest szczególnie ciepło, taki gadżet będzie strzałem w dziesiątkę

legowisko połączone z drapakiem – zwykle ma ono formę domku lub hamaka.

Po czwarte – coś do zabawy

Koty to urodzeni łowcy, którzy uwielbiają polować. Dlatego, aby zapewnić im sporą dawkę atrakcji, warto wybrać dla nich ruchome zabawki. Możesz postawić np. na uciekające, pluszowe myszki, które obudzą w zwierzęciu instynkty łowiecki. Dobrym pomysłem jest także wybór zabawki z laserem, która emituje czerwony punkt – kot będzie chciał za wszelką cenę złapać świecącą kropkę. Wśród kocich gadżetów powinny znajdować się też różnego rodzaju piłeczki – ze sznurkami, wypustkami czy z miejscem na przysmaki.

Zapewnienie komfortu i radości kotu nie jest trudne. Kup dobry żwirek dla kota w sklepie zoologicznym krakvet.pl, wybierz atrakcyjne zabawki i drapak, a twój zwierzak będzie szczęśliwy jak nigdy dotąd!