Różnice między VLOS a BVLOS - czym się charakteryzują?

Szkolenie z dronów - wybierz wariant dla siebie

Nasze szkolenie VLOS z dronów zabierze cię w lot przez teoretyczne podstawy i praktyczne aspekty pilotowania. Nauczysz się wszystkiego, czego potrzebujesz, aby stać się pewnym i zręcznym pilotem. Początkowo poznasz zasady bezpiecznego latania i przepisy regulujące korzystanie z dronów. Następnie wkroczysz w świat technologii tych urządzeń, ucząc się o różnych ich funkcjach, typach i możliwościach.

Ale to nie wszystko! Będziesz mieć możliwość praktycznego treningu na naszym polu szkoleniowym. Pod okiem doświadczonych instruktorów opanujesz manewry lotnicze, zdobędziesz umiejętność precyzyjnego lądowania i zbudujesz pewność siebie w obszarze sterowania dronem. Każda lekcja przyniesie nowe wyzwania i satysfakcję. Nie tylko poznasz technikę pilotażu, ale także odkryjesz różnorodne zastosowania dronów w dzisiejszym świecie. Od fotografii i filmowania z powietrza po inspekcje budowlane i zastosowania komercyjne - możliwości są nieskończone. Szkolenie BVLOS otworzy przed tobą drzwi do fascynującej kariery i nowych możliwości. Przekonaj się zatem, że zmiana perspektywy może być wspaniałą przygodą, która wpłynie na inny sposób postrzegania. Szkolenie z dronów w SNH Drones to podróż, która pozwoli ci wzbić się na metaforyczne wyżyny!

Różnice między VLOS, a BVLOS

Jeśli przeglądasz ofert szkoleń, pewnie dostrzegasz skróty i nazwy, które niewiele Ci mówią. Pierwsza z nich to VLOS. To skrót od Visual Line of Sight, co możemy przetłumaczyć jako "widzialność bezpośrednia". Operator może śledzić drona i kontrolować jego ruchy, reagując na zmienne warunki atmosferyczne, przeszkody czy inne zagrożenia, natomiast BVLOS oznacza Beyond Visual Line of Sight czyli "poza zasięgiem wzroku". To dwa terminy często używane w kontekście operacji dronowych lub lotów bezzałogowych statków powietrznych. Poniżej przedstawiamy różnice między nimi:

W przypadku VLOS operator statku powietrznego, musi mieć go zawsze w zasięgu wzroku bez użycia żadnych urządzeń optycznych. Operator może obserwować i monitorować statek powietrzny. Zazwyczaj oznacza to, że musi on być w pobliżu drona i mieć go w zasięgu wzroku.

BVLOS oznacza operacje lub loty poza zasięgiem wzroku operatora. Operator nie jest w stanie obserwować drona. W takim przypadku wykorzystuje się zaawansowane technologie, takie jak transmisja danych, systemy śledzenia, radar, czujniki, GPS itp. Wszystko po to, aby monitorować, sterować i zapewnić bezpieczeństwo lotu. BVLOS umożliwia wykonywanie długodystansowych lotów, eksplorację obszarów trudno dostępnych lub wykonywanie zadań w obszarach, które są zbyt duże, aby obserwować je gołym okiem.

Różnica między VLOS a BVLOS wynika z zakresu i możliwości kontroli, które operator ma nad statkiem powietrznym. VLOS jest bardziej ograniczone, ponieważ operator musi mieć drona "na oku", podczas gdy BVLOS pozwala na bardziej zaawansowane operacje poza polem widzenia operatora. Wymaga to jednak stosowania specjalistycznych systemów kontroli i monitoringu. Każdy zatem, niezależnie od potrzeb może cieszyć się potencjałem, jaki mają w sobie drony. Szkolenie pozwoli Ci rozwijać swoje pasje lub karierę zawodową.

Więcej informacji o licencjach na drona UAVO, uprawnieniach VLOS i BVLOS i scenariuszach NSTS znajdziesz w artykule: Poradnik dla fotografów używających drona, na blogu o fotografii naszego partnera (https://fotografia.toczynski.org/).

Foto i treść: materiał partnera