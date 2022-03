Rodzaje toreb męskich

Listonoszki męskie

Listonoszki męskie to pierwotnie torby stworzone z myślą o przenoszeniu listów przez listonoszy. Stąd też zresztą bierze się ich nazwa. Współcześnie, jest to dosyć szeroka kategoria zawierająca zarówno torby mniejsze jak i większe. Listonoszki są jednymi z najbardziej uniwersalnych toreb męskich. Małe miejskie modele z długim paskiem na ramię sprawdzą się na co dzień do noszenia wszystkich potrzebnych przedmiotów jak portfel, dokumenty i klucze. Większe natomiast pozwolą także na zabranie ze sobą czytnika e-booków lub tabletu. Są to najpopularniejsze torby męskie na ramię.

Saszetki na ramię

Saszetki męskie na ramię to torby, które zostały zaprojektowane specjalnie aby odciążyć kieszenie męskich spodni. Chyba każdy facet, który jeszcze nie posiada torby zna problem z wypchanymi kieszeniami. Ale przecież bierzesz ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, prawda? Tylko kieszeni może czasem braknąć na telefon, portfel, dokumenty od auta, klucze do domu, kluczyki do samochodu itd. Szczególnie latem, gdy nie mamy do dyspozycji dodatkowych schowków w płaszczach i kurtkach. Saszetka męska rozwiązuje ten problem. Wszystkie niezbędne przedmioty schowasz w poręcznej torebce i zawiesisz wygodnie przez ramię. Poza względami wizualnymi, mając wszystko poukładane zwiększasz też bezpieczeństwo swoich rzeczy. Z tylnej kieszeni spodni portfel może wypaść albo zostać łatwo skradziony. Tego typu cenne rzeczy można schować w wewnętrznych kieszonkach saszetki, które zapinane są na dodatkowy suwak. Szansa na ich stracenie od razu drastycznie maleje.

Teczki i duże torby męskie do pracy

Teczki męskie to modele przeznaczone dla Panów szukających pojemnej torby do pracy lub dla studentów na uczelnię. Cechują się one dużą pojemnością i możliwością noszenia dokumentów w formacie A4. Bardzo dużo tego typu modeli posiada także specjalnie wydzielone, miękkie przegrody na laptopa. Mówiąc teczka męska zazwyczaj wyobrażamy sobie masywną, skórzaną torbę wyglądem kojarzącą się tylko z poważnym biznesmenem lub lekarzem. Oczywiście tego typu, bardzo eleganckie modele, także są dostępne i zdecydowanie są one praktyczne i wytrzymałe. Jednak w ostatnich latach zauważyliśmy ogromny wzrost popularności modeli materiałowych. Duże torby męskie materiałowe, uszyte z wytrzymałych tkanin jak nylon, albo canvas to hit ostatnich sezonów. Są one pojemne i przystępne cenowo, bez problemu pomieszczą drugie śniadanie, strój na przebranie, teczki z dokumentami czy notatki z zajęć. Ponadto nie wyróżniają się tak bardzo na ulicy przez co są bezpieczniejsze od dużych, skórzanych aktówek. Materiałowe teczki męskie są także lekkie. Podczas drogi do pracy lub na uczelnię ma to ogromne znaczenie, podobnie jak wygodny pasek na ramię. Najwygodniejsze są te szerokie lub wyposażone w naramiennik, ponieważ rozkładają ciężar na większej powierzchni i nie "wpijają" się w ramię.

Materiałowe torby sportowe

Lekkie, materiałowe torby męskie wykonane z trwałych materiałów cieszą się ogromną popularnością. Wybierając torbę warto zwrócić uwagę aby materiał z którego jest ona wykonana ważył jak najmniej. W końcu nikt nie chce dźwigać więcej niż musi. Pod tym względem jedne z najlżejszych są torby męskie wykonane z kreszu. Jest to cienki ale mocny materiał zbliżony właściwościami do nylonu. Do wyboru jest cała gama rozmiarów i kolorów. Torby te są idealnym wyborem na wszelkiego rodzaju wyjazdy turystyczne, spacery i wędrówki. Ich waga jest dosłownie pomijalna, więc wybierając taki kreszowy model dźwigamy jedynie tyle ile sami włożymy do torby, bez jej dodatkowej wagi własnej.

Plecaki męskie

Mimo rosnącej od wielu lat popularności toreb męskich, nie wolno nie wspomnieć jednak o plecakach. Mają one nadal ogromne grono wielbicieli i nic w tym dziwnego. W niektórych sytuacjach także uważamy, że plecak jest lepszym wyborem niż torba. Podczas gdy w innych okolicznościach jest na odwrót. Dlatego, warto mieć w swojej szafie oba te dodatki. Przykładowo, plecaki są niezastąpione wszędzie tam gdzie chcemy mieć większą swobodę ruchów. Jadąc na rowerze, torba wisząca na ramieniu jest utrapieniem. Podobnie, podczas biegania. Z drugiej strony, w miejscach pracy z obowiązującym, eleganckim dress-codem dużo przychylniej patrzy się na elegancką torbę niż plecak. Tworzy ona niezaprzeczalną aurę profesjonalizmu. Także do schowania jedynie najpotrzebniejszych dokumentów na co dzień nie ma potrzeby aby nosić duży plecak w którym większość miejsca i tak będzie niewykorzystana. Plecaki sprawdzą się na pewno na studiach, podczas uprawiania sportu, na wycieczkach, do sklepu i dla profesjonalistów przenoszących swój sprzęt na miejsce pracy w terenie, np. dla fotografów.

Saszetki do ręki

Do wyboru są także saszetki męskie do ręki. Są to najczęściej prostokątne torby uszyte ze skóry naturalnej i wyposażone w pasek do zamocowania na nadgarstku. Służą do noszenia najważniejszych dokumentów, telefonu i pieniędzy. Są one mniej wygodne w noszeniu niż torby na ramię, ponieważ ciągle mamy zajętą dłoń. Mimo to posiadają wierne grono klientów. Szczególnie są chwalone za elegancki wygląd i wybierane przez biznesmenów i starszych mężczyzn.

