Rodzaje drzwi technicznych - jakie drzwi techniczne są dostępne na rynku?

Definicja drzwi technicznych – czym są?

W odróżnieniu od zwykłych skrzydeł wejściowych drzwi techniczne charakteryzują się zwiększoną odpornością na włamanie, pożar, uderzenia mechaniczne i przenikanie ciepła. Ich front wykonuje się najczęściej z grubych arkuszy blachy (aluminiowej lub stalowej). Całe skrzydło może mieć nawet 60 mm grubości. Pomiędzy panelami pokrytymi ocynkiem drzwi techniczne zewnętrzne mają izolację wykonaną ze styropianu, pianki PUR lub wełny mineralnej. Zdarza się też, że we wnętrzu skrzydła umieszczane są kartony komórkowe. Dla zapewnienia dodatkowych właściwości estetycznych czy praktycznych można wybrać drzwi techniczne z szybą, dodatkowymi przetłoczeniami lub w ulubionej kolorystyce. Standardowo stolarka techniczna ma szerokość co najmniej 90 cm.

Rodzaje drzwi technicznych i ich zastosowanie

Wszystkie dostępne rodzaje drzwi o właściwościach technicznych można podzielić pod kątem ich zastosowania. Najczęściej wyróżnia się skrzydła:

do kotłowni;

wejściowe zewnętrzne do domu;

boczne do garażu;

do piwnicy;

oddzielające pomieszczenia specjalne (serwerownie, magazyny, archiwa);

między domem a garażem jeśli są w jednej bryle.

Dla przykładu drzwi zewnętrzne do garażu wybiera się pod kątem ich właściwości antywłamaniowych. Mają też być dopasowane kolorystycznie do bramy wjazdowej lub drzwi zewnętrznych, zwłaszcza jeśli każde z nich jest widoczne od frontu. Natomiast drzwi zewnętrzne do kotłowni zwykle wybiera się pod kątem zwiększonej odporności na działanie ognia. Dzięki temu reszta pomieszczeń jest chroniona przed ewentualnym pożarem czy potencjalną eksplozją.

Materiał wykonania drzwi technicznych

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie drzwi techniczne wykonane są z materiałów trudno lub niepalnych. Oznacza to zastosowanie paneli frontalnych po obu stronach, które wykonano z aluminium lub stali. Pomiędzy nimi stosuje się izolację w formie kartonu komórkowego, wełny mineralnej, pianki PUR lub tradycyjnego styropianu. Zastosowanie materiału zależne jest od właściwości skrzydeł.

Przykładowo drzwi do pomieszczenia gospodarczego nie muszą spełniać najwyższego stopnia ochrony przed pożarem. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona przed złodziejami, którzy chcą zdobyć cenne sprzęty magazynowane przez właściciela. Z drugiej strony, jeśli obiekt jest w bryle domu lub jest razem z nim ogrzewany, stosuje się drzwi techniczne ocieplane. W ten sposób można uniknąć wychłodzenia pomieszczenia i ograniczyć rachunki za ogrzewanie.

Kolor drzwi technicznych – jakie są dostępne?

Technologia malowania drzwi technicznych pozwala na wybór w zasadzie dowolnej kolorystyki. Jak to możliwe? Zewnętrzne warstwy blachy stalowej lub aluminiowej powlekane są powłoką ocynku. W kolejnych etapach przeprowadza się malowanie proszkowe, które pozwala na solidne utrwalenie koloru z frontem drzwi. W ten sposób uzyskuje się standardowe kolory – od czerni przez czerwień, szarości po biel. Modną odmianę stanowią np. drzwi techniczne antracyt. Można też wybrać drzwi techniczne stylizowane na drewniane w najpopularniejszych barwach drewna.

Źródło: https://www.budvarcentrum.pl/produkt/gospodarcze-werandowe/drzwi-techniczne-t-door-tech/

Specyfikacja drzwi technicznych – jakie mają cechy?

Jedną najważniejszych cech drzwi technicznych jest odporność na włamania. Określa ją norma PN-EN 1627:2012 i podaje przedział klasowy między RC1N (najmniej odporne) do RC6 (najodporniejsze). Przyjmuje się, że do zapotrzebowania konsumenckiego najlepszą opcja w zakresie ochrona/cena stanowią skrzydła RC2 lub RC3. Drzwi do budynku gospodarczego powinny mieć właśnie takie oznaczenie.

Poza tym stosuje się normę EI, czyli klasy ognioodporności. Oznaczają one odpowiednio:

szczelność ogniową w czasie;

izolacyjność ogniową.

Po oznaczeniu EI umieszczane są cyfry, które oznaczają konkretny czas. Dla zastosowań konsumenckich odporność ogniowa powinna wynosić co najmniej EI30.