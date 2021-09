Rocznie dochodzi do ok. 250 tys. kradzieży środków z rachunków bankowych

Podczas panelu o nieautoryzowanych transakcjach płatniczych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu rzecznik finansowy powiedział, że obserwowany jest dość znaczny wzrost procentowy skarg do Rzecznika Finansowego z powodu tego typu zdarzeń.

„W pierwszym kwartale 2021 r. NBP odnotował ok. 60 tys. nieautoryzowanych transakcji płatniczych, co w skali roku daje 180-250 tys. zdarzeń. Równocześnie do biura Rzecznika Finansowego w pierwszym półroczu wpłynęło ok. 700 reklamacji, a do końca roku spodziewamy się ok. 1,5 tys. takich reklamacji. W ubiegłym roku było ich 1,2 tys., więc obserwujemy dość znaczny procentowy wzrost tych zdarzeń” – powiedział.

Profesor Golecki zauważył, że „widoczna jest przepaść” pomiędzy liczbą reklamacji i ogólną skalą zjawiska. Zdaniem rzecznika, w znacznej mierze wynika to z faktu, że średnia kwota związana z nieautoryzowanymi transakcjami raportowana przez bank centralny jest relatywnie niska – wynosi 315 zł.

„Często są to wydarzenia o charakterze trywialnym. Natomiast do rzecznika finansowego trafiają sprawy, które są w jakiś sposób poważne, najczęściej dochodzi do opróżnienia całego konta, zaciągnięcia kredytów. Mamy sprawy, gdzie jest to nawet kilkaset tysięcy złotych” – mówił Rzecznik.

W ocenie profesora Goleckiego wzrost liczby nieautoryzowanych transakcji stanowi ogólnoświatowy trend. Natomiast rozwój technologii powoduje, że te zjawiska są coraz bardziej dotkliwe.

Według rzecznika, obowiązująca w UE dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2) jest już niewystarczająca. „Co prawda obejmuje nowych dostawców usług, ale widać wyraźnie, że pewne kwestie, nawet dość proste, jej umykają” – zaznaczył.