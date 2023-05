Rewolucja w twojej filiżance - dlaczego powinieneś spróbować karobu zamiast tradycyjnego kakao?

Sekretne pochodzenie karobu - Sprawdź, jak powstaje to magiczne zdrowie w jednym składniku!

Karob jest pozyskiwany ze strąków drzewa karobowego, które są znane również jako „chlebek świętojański”. Roślina ta jest uprawiana głównie w rejonie Morza Śródziemnego, a w Polsce praktycznie się jej nie spotyka. Na stronie internetowej bee.pl/9224-karob można przeczytać, że karob to „zamiennik znanego wszystkim kakao”. I rzeczywiście, coraz więcej osób dostrzega możliwość zastąpienia kakao właśnie proszkiem z chleba świętojańskiego.

Co ciekawe, drzewa karobowe są wykorzystywane przez ludzi od wielu stuleci – informacje o nich można znaleźć już w Biblii.

Karob a kakao – jakie sekrety skrywają?

Mimo że karob w smaku przypomina kakao, to pod względem składu i właściwości są to dwa różne produkty. Czym karob różni się od kakao?

Karob a kakao – najważniejsze różnice:

zawartość cukru – owoce drzewa karobowego zawierają do 50 proc. cukrów, w rezultacie napój przygotowany z użyciem proszku karob nie wymaga słodzenia (inaczej niż kakao, które często jest dosładzane);

zawartość tłuszczu – karob zawiera mniej tłuszczu niż kakao, stąd też jest polecany jako zdrowsza alternatywa osobom dbającym o sylwetkę i zwracającym szczególną uwagę na produkty, jakie spożywają;

właściwości alergizujące – kakao należy do alergenów, podczas gdy karob jest produktem hipoalergicznym, czyli takim, który nie uczula;

zawartość kofeiny – w kakao znajduje się niewielka ilość kofeiny, podczas gdy proszek ze strąków drzewa karobowego jest jej całkowicie pozbawiony i z tego powodu idealnie nadaje się m.in. jako baza do przygotowania napoju dla najmłodszych.

Mimo że karob i kakao sporo różni, to występują między nimi też pewne podobieństwa – są to produkty wpływające na kolor dania. Zarówno karob, jak i kakao nadają ciemną barwę np. ciastom i deserom. Dodatkowo oba proszki znalazły zastosowanie poza branżą spożywczą – wykorzystuje się je również w przemyśle kosmetycznym.

Nie tylko napój! Poznaj kreatywne sposoby na karobowy proszek!

Z proszku karob można przygotować nie tylko pyszny, słodki napój będący alternatywą dla kakao. Przetworzone strąki i nasiona karob są szeroko wykorzystywane zarówno w przemyśle spożywczym, jak i kosmetycznym. W których produktach można spotkać karob?

Karob – przykładowe zastosowania:

syrop do konserw owocowych – pozyskuje się go z owoców (strąków) karob i określa mianem „kaftan”;

substancja zagęszczająca i stabilizująca (E410) – jest ona wytwarzana z nasion znajdujących się w strąkach (to tzw. guma karobowa lub mączka chleba świętojańskiego);

składnik papieru – karob jest wykorzystywany do produkcji papieru i odpowiada za poprawę jego wytrzymałości.

W kuchni proszek karob może zastępować kakao – można go wykorzystać do wypieków czy deserów. Do dań na słodko szczególnie polecany jest karob prażony, który zawiera mniej goryczy, dzięki czemu jest bardziej delikatny w smaku. Nie ma też przeszkód, aby wykorzystać karob jako składnik domowych produktów do pielęgnacji – w tym zastosowaniu również może być alternatywą dla kakao.

Foto i treść: materiał partnera