Revolut Trading Pro debiutuje w Polsce - oto warto wiedzieć o narzędziach dla doświadczonych inwestorów

Revolut Trading Pro to propozycja dla zaawansowanych inwestorów, która ma na celu ulepszenie i ułatwienie ich codziennych operacji na giełdzie. Oferta wydaje się być przemyślanym rozwiązaniem dla osób, które poszukują głębszej analizy i większej kontroli nad swoimi inwestycjami, a także dla tych, którzy chcą handlować na szeroką skalę..

Nowa oferta od Revolut może istotnie wpłynąć na sposób, w jaki zaawansowani inwestorzy podejmują decyzje rynkowe. Niższe prowizje i dostęp do specjalistycznych narzędzi analitycznych mogą przyciągnąć na platformę nowych klientów, zwiększając konkurencyjność firmy na rynku usług finansowych.

Obserwujemy rosnące grono klientów, którzy posiadają portfele aktywów dużej wartości i używają Revolut do zawierania coraz to większych transakcji. Te osoby sygnalizowały nam od dłuższego czasu, że potrzebują bardziej zaawansowanej analityki i desktopowej platformy tradingowej. Obydwie sugestie chcemy zrealizować w ramach usługi Trading Pro - tłumaczy Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) w Revolut. - Oferujemy im zestaw praktycznych narzędzi, które w połączeniu z ich umiejętnościami, mogą przełożyć się na lepsze wyniki - dodaje Juteika.