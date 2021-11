Reklama zewnętrzna - kto powinien się na nią zdecydować?

Kilka słów o reklamie zewnętrznej

Reklamy zewnętrzne to nieodłączny element przestrzeni publicznej. Przedsiębiorcy decydują się na taki rodzaj promowania firmy, gdyż jest to jeden z najprostszych sposobów na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Reklama wielkoformatowa, o ile zostanie odpowiednio zaprojektowana, z pewnością zostanie łatwo zauważona i zapadnie w pamięci odbiorcy. Co ciekawe, na przykucie uwagi potencjalnego klienta mamy tylko kilka sekund. Warto więc zadbać o wartościowe treści reklamowe, które będą zarówno związane z firmą, jak i przedstawią ciekawe, łatwe do zapamiętania hasła i grafiki.

Ciekawostka: Reklama zewnętrzna (outdoor) wzięła swoją nazwę od angielskiej nazwy „out of home”, którą tłumaczy się jako „poza domem”. Słowa „out of home” często zapisuje się skrótowo OOH, co coraz częściej można ujrzeć w polskim nazewnictwie tego rodzaju reklamy.

Ile wyróżniamy rodzajów reklamy zewnętrznej?

Reklamy wielkoformatowe spotkać możemy zarówno w mieście, na wsi, jak i przy drogach ekspresowych i autostradach. Nośniki reklamy zewnętrznej mogą być zamontowane przy ulicy, w ciągach komunikacyjnych pieszych, ale także bezpośrednio na ścianach budynków, ogrodzeniach, czy nawet na przystankach autobusowych i środkach komunikacji miejskiej. Do najpopularniejszych rodzajów reklam zewnętrznych zaliczamy:

#1 Banery reklamowe i billboardy

To najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma reklamy zewnętrznej. Banery i billboardy zazwyczaj montuje się na specjalnych konstrukcjach w otwartej przestrzeni, w taki sposób, aby były łatwo zauważalne zarówno dla kierowców, jak i przechodniów. Często możemy ujrzeć je także na ogrodzeniach posesji. Banery zazwyczaj drukowane są na papierze lub siatce PCV, zaś billboardy powstają z tworzywa sztucznego, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne.

#2 Reklama świetlna LED

To drugi najpopularniejszy rodzaj reklamy zewnętrznej. Reklama podświetlana zazwyczaj montowana jest na zewnątrz budynków lub przy galeriach handlowych i zwykle przedstawia logo danej firmy. W dużych miastach tę formę reklamy można spotkać także przy chodnikach, czy w zabudowie przystanków autobusowych. W takich przypadkach reklama zazwyczaj promuje wydarzenia w mieście, ciekawe spektakle, czy seanse kinowe lub zawiera ważne informacje dla mieszkańców. Szyld reklamowy to nic innego jak podświetlana od wewnątrz tablica reklamowa, zazwyczaj zamykana w aluminiowej ramie.

#3 Tablice reklamowe

Ta reklama zewnętrzna często mylona jest z billboardami, jednak obie te formy powstają z różnych materiałów. Tablice reklamowe to zazwyczaj gotowe konstrukcje, z nadrukowanym specjalnymi technikami hasłem. Często stawiane są przy siedzibie firmy i przedstawiają jej logo lub podstawowe informacje kontaktowe.

#4 Plakaty reklamowe

To nic innego jak banery, jednak różnią się wielkością powierzchni reklamowej. Z tego też powodu plakaty zazwyczaj montuje się poprzez wyklejanie na słupach ogłoszeniowych lub innych miejscach do tego przeznaczonych.

#5 Reklama z siatki winylowej

Tę reklamę zewnętrzną zazwyczaj montuje się na dużych budynkach, m.in. wieżowcach, lub rusztowaniach podczas wykonywania prac remontowych. Najczęściej stosowana siatka winylowa (inaczej nazywana siatką mesh) ma właściwości przepuszczające światło — jest to szczególnie ważne, gdy taka reklama znajduje się przed oknami remontowanego budynku, wówczas lokatorzy nie zmagają się z ciemnością w pomieszczeniach. Istnieją także siatki wykonane z pełnego winylu, które nie przepuszczają światła, jednak jest to zdecydowanie rzadziej wybierany materiał i montuje się go na bezokiennych ścianach budynków.

#6 Car wrapping — mobilna reklama

Reklama zewnętrzna to także ta, którą ujrzeć możemy na pojazdach. Często na taką formę reklamowania decydują się przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi także poza miejscem zamieszkania konsumentów — na przykład w formie zdalnej. Wtedy mobilną reklamę można zamontować na zestawach pojazdów, które przemierzają nawet cały kraj. Zazwyczaj oklejanie samochodów stosuje się w miastach o dużym natężeniu ruchu, gdzie w krótkim czasie można spotkać się z dużą liczbą odbiorców.

W jakich branżach sprawdzi się reklama zewnętrzna?

Reklama outdoorowa to doskonały wybór przede wszystkim dla lokalnych przedsiębiorstw świadczących usługi m.in. w branżach takich jak:

handel (również w formie zdalnej),

transport,

meblarstwo,

kosmetologia i fryzjerstwo,

fotografia, wideofilmowanie,

gastronomia i wiele innych.

Zalety reklamy zewnętrznej

Reklamy zewnętrzne cechują się wieloma zaletami. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

Zauważalność i możliwość oswajania marki — Duży format reklamy i możliwość zastosowania różnych grafik zdecydowanie mocno wpływają na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Nośniki reklamy można zamontować w wielu miejscach, tym samym przyczyniając się do większego zapamiętywania marki.

— Duży format reklamy i możliwość zastosowania różnych grafik zdecydowanie mocno wpływają na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów. Nośniki reklamy można zamontować w wielu miejscach, tym samym przyczyniając się do większego zapamiętywania marki. Trwałość — Reklamy zewnętrzne wykonane są z trwałych materiałów, co z kolei przekłada się na możliwość promowania marki przez długi czas, bez konieczności odświeżania ekspozycji.

— Reklamy zewnętrzne wykonane są z trwałych materiałów, co z kolei przekłada się na możliwość promowania marki przez długi czas, bez konieczności odświeżania ekspozycji. Niski koszt — Zastosowanie popularnych i łatwych do pozyskania materiałów wpływa na niskie koszty wykonania reklamy zewnętrznej. Co więcej, zwykle koszt wynajęcia miejsca pod reklamę również nie jest wysoki, co sprawia, że tego typu reklama jest opłacalnym rozwiązaniem.

— Zastosowanie popularnych i łatwych do pozyskania materiałów wpływa na niskie koszty wykonania reklamy zewnętrznej. Co więcej, zwykle koszt wynajęcia miejsca pod reklamę również nie jest wysoki, co sprawia, że tego typu reklama jest opłacalnym rozwiązaniem. Mobilność — Ważna zaleta, szczególnie dla właścicieli firm działających online i w zasięgu ogólnopolskim. Dzięki możliwości montażu reklamy np. na plandekach zestawów pojazdów pozwala pokazać firmę potencjalnym klientom z całego kraju.

— Ważna zaleta, szczególnie dla właścicieli firm działających online i w zasięgu ogólnopolskim. Dzięki możliwości montażu reklamy np. na plandekach zestawów pojazdów pozwala pokazać firmę potencjalnym klientom z całego kraju. Oryginalność — Mimo że wokół często spotykamy wiele reklam wielkoformatowych, warto pamiętać o tym, że jest to doskonały sposób na ciekawą i oryginalną promocję marki. Dzisiejsza technologia pozwala zaprojektować niezwykle atrakcyjne, efektowne reklamy, które mogą świetnie wspomóc funkcjonowanie firmy.

Wady reklamy zewnętrznej

Tuż obok zalet stoi kilka wad, o których również warto pamiętać. Są to m.in.:

Zbyt szeroka grupa odbiorców — Mimo że reklama wielkoformatowa dociera do odbiorcy masowego, nie zawsze spełnia ona swoje zadanie. Często taka forma reklamy, zamiast zachęcać do kontaktu, spotyka się z odwrotnym skutkiem. Jest na to jednak proste rozwiązanie. Wystarczy hasło lub grafikę dostosować do wcześniej ustalonej grupy odbiorców w taki sposób, aby zainteresowała ona odpowiednie osoby.

— Mimo że reklama wielkoformatowa dociera do odbiorcy masowego, nie zawsze spełnia ona swoje zadanie. Często taka forma reklamy, zamiast zachęcać do kontaktu, spotyka się z odwrotnym skutkiem. Jest na to jednak proste rozwiązanie. Wystarczy hasło lub grafikę dostosować do wcześniej ustalonej grupy odbiorców w taki sposób, aby zainteresowała ona odpowiednie osoby. Mało czasu na przyswojenie treści — O ile przechodnie mogą w dość łatwy sposób zapoznać się z treścią reklam, kierowcy mogą potrzebować na to więcej czasu. Rozwiązaniem jest zaprojektowanie prostej reklamy, która będzie zapadać w pamięci i nie będzie wpływać rozpraszająco na uwagę kierowców.

— O ile przechodnie mogą w dość łatwy sposób zapoznać się z treścią reklam, kierowcy mogą potrzebować na to więcej czasu. Rozwiązaniem jest zaprojektowanie prostej reklamy, która będzie zapadać w pamięci i nie będzie wpływać rozpraszająco na uwagę kierowców. Wymogi prawne — Każda reklama zewnętrzna musi zostać zamontowana zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową i regułami sztuki budowlanej. Niestosowanie się do zasad może skutkować nałożeniem kary grzywny lub sprawą w sądzie.

Ustawa krajobrazowa i lokalizacja reklamy

17 sierpnia 2015 roku weszła w życie ustawa, która określa warunki eksponowania reklam wielkoformatowych. Jej celem jest przede wszystkim zabezpieczenie przed „wizualnym zanieczyszczeniem” w miejscach użyteczności publicznej i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców. I tak m.in. całkowicie zakazane jest umieszczanie reklam zewnętrznych na obiektach zabytkowych, czy na ogrodzeniach cmentarzy. Co więcej, reklamy wielkoformatowe nie mogą kontrastować z przestrzenią publiczną (szczególnie gdy na niewielkiej przestrzeni znajduje się wiele nośników), ani nawiązywać do przesądów czy łatwowierności dzieci.

Podsumowanie

Reklama zewnętrzna to doskonały sposób na promocję firmy. Możliwość zastosowania wielu formatów i technik montażu może mieć efektywny wpływ na zwiększenie ilości potencjalnych klientów. Warto pamiętać, że reklamy zewnętrzne muszą być zarówno ciekawe, jak i łatwe w odbiorze, aby dotrzeć do właściwej grupy odbiorców.