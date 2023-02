RCP online - dlaczego warto zdecydować się na elektroniczną rejestrację czasu pracy?

Na czym polega rejestracja czasu pracy?

Działanie systemu RCP opiera się na tym, że czytniki godzin pracy mierzą czas, jaki dany pracownik przepracował w ciągu dnia, a finalnie również w ciągu miesiąca, czy też roku. Czytnik godzin pracy jest urządzeniem, które gromadzi dane o rozpoczęciu i zakończeniu pracy na podstawie odbić identyfikatora. Urządzenie zbiera także informacje o wyjściach i nieobecnościach.

Zgromadzone przez system informacje pojawiają się w programie przeznaczonym do rozliczania czasu pracy - w którym możliwe jest efektywne zarządzanie danymi.

Obecnie coraz popularniejsza staje się także RCP online, ponieważ wiele osób podejmuje czasową, lub stałą, pracę w tak zwanym trybie zdalnym - co dla wielu pracodawców stanowi problem z rozliczeniem ich czasu pracy. Rejestratory czasu pracy online, wraz ze specjalnym oprogramowaniem, dają możliwość monitorowania czasu pracy pracownika tak samo efektywnie również poza siedzibą firmy.

Jakie korzyści daje rejestrowanie czasu pracy online?

Do rejestrowania czasu pracy pracowników można posłużyć się komputerem, tabletem, a nawet smartfonem. Jeśli urządzenie będzie utrzymywało stabilne połączenie z Internetem, to wszystkie dane będą na bieżąco wysyłane do systemu, dlatego przedsiębiorca może sprawdzić listę obecności pracowników zatrudnionych w swojej firmie z niemal dowolnego miejsca na Ziemi.

RCP może odbywać się za pomocą różnych metod, takich jak np.: skaner kodów QR, czytnik zbliżeniowy, czytnik IP68, monitorowanie pracy za pośrednictwem komputera, a także przy użyciu usług związanych z GPS.

Monitorowanie czasu pracy pozwala między innymi na dokładną rejestrację czasu pracy każdego z pracowników oraz łatwe zarządzanie nieobecnościami, urlopami i zastępstwami. Dzięki RCP przedsiębiorca ma możliwość tworzenia planów, zestawień i raportów - zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i zespołów, a także generowania raportów czasu pracy wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz eksportowanie danych do programów kadrowo-płacowych.

Rejestr czasu pracy ma jednocześnie wpływ na zaangażowanie pracowników oraz transparentność firmy - poprzez możliwość wglądu w dane zarejestrowane przez system, a także na poprawę reputacji i rzetelności firmy. System jest szybki, łatwy i bezproblemowy w użyciu, a ponadto motywuje, poprawia wydajność pracy, dyscyplinuje oraz zapobiega nagminnym spóźnieniom lub nieuzasadnionym wyjściom pracowników.

Dobry system rejestru czasu pracy to także duża oszczędność i niezawodność, ponieważ system eliminuje błędy, które mogą pojawić się przy pracy z papierową dokumentacją. Dodatkowo, użytkownik RCP ma możliwość pobierania raportów w formie plików xls, dzięki czemu praca z plikiem jest znacznie łatwiejsza. Dostęp do danych może być udostępniony zarówno dla działów kadr, przełożonych, HR, oraz pracowników. W nowoczesnych firmach świetnie sprawdzi się także aplikacja urlopowa, która ułatwi procedurę przydzielania i rozpatrywania urlopów.