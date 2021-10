Ranking Sklepów Internetowych 2021 Opineo

Polacy pokochali zakupy przez internet do tego stopnia, że już niemal co drugi konsument przyznaje, że ma zamiar kupować głównie w sieci (źródło: CBOS, Badanie: Korzystanie z internetu, lipiec 2019). Dynamiczny rozwój w połączeniu z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów powoduje, że e-biznesy stoją przed dużym wyzwaniem.

Sklepy, które znalazły się w zestawieniu, otrzymują Laur Opineo – nagrodę potwierdzającą ich dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług.

- 12. Ranking Opineo to nie tylko lista sklepów, które stały się zwycięzcami w swoich kategoriach, ale przede wszystkim dowód zaufania, jakie konsumenci ofiarowali sprzedawcom. Wiele osób nie korzystało dotychczas z zakupów przez internet, także ze względu na niski poziom zaufania do sklepów działających w wirtualnej rzeczywistości - podkreśla Natalia Chrobak, head of marketing e-commerce w Ringier Axel Springer Polska.

W tegorocznej edycji rankingu wyróżniono sklepy w 16 kategoriach: Artykuły zoologiczne, Biuro, Budowa i remont, Dla dzieci, Dom i wnętrze, Elektronika, Książki, Motoryzacja, Odzież i Obuwie, Ogród, Sport, Zdrowie i uroda, Zegarki i biżuteria, Żywność, Debiuty oraz Wyróżnione przez Opineo.

Zwycięzcą zestawienia został sklep eobuwie.com.pl, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobył imponujące 83 tys. nowych opinii ze średnią oceną 4,9.

Partnerem merytorycznym 12. Rankingu Opineo jest firma badawcza NielsenIQ, która opiniuje metodologię zestawienia.

Ranking dostępny jest na stronie Opineo >