Ranking kalendarzy firmowych - TOP 5

1. Kalendarze książkowe

Są najchętniej wybieranymi przez firmy kalendarzami, zwłaszcza że dają duże możliwości tworzenia spersonalizowanych zamówień. Elegancki terminarz z wytłoczonym logo przedsiębiorstwa, wybraną przez zespół okładką, wygodną tasiemką czy dodatkową częścią przeznaczoną na notatki, to wygodny w użytkowaniu i wręcz niezbędny gadżet. Znajdują się w nim także ważne adresy, telefony, odległości czy plan urlopowy. Oczywiście wybrać można także format, w zależności od tego, czy kalendarze książkowe będą używane głównie stacjonarnie, czy zabierane na wyjazdy i spotkania. Czasami decyzja o tym, jak ma wyglądać zamówiony model, zajmuje sporo czasu, jednak warto go poświęcić, ponieważ ten gadżet będzie towarzyszył nam przez cały rok.

2. Kalendarze trójdzielne

To zupełnie inny rodzaj kalendarzy. Również spotykamy się z nimi w niejednym przedsiębiorstwie, jednak znajdują się one na ścianie. Taki kalendarz zawiera właściwie trzy kalendarze w jednym, co pozwala mieć na widoku cały kwartał. Plastikowa opaska z okienkiem służy do zaznaczenia bieżącej daty, oprócz tego pracownicy zakreślać ważne terminy i wpisywać hasłowo zaplanowane wydarzenia — kalendaria są na to wystarczająco duże i przejrzyste. Jakie są możliwości personalizacji takiego kalendarza? Przede wszystkim firma może przesłać własny projekt kalendarza, na którym znajduje się na przykład logo, zdjęcie siedziby, kolaż zdjęć przedstawiających działalność przedsiębiorstwa, a nawet zespół pracowników. Do wyboru pozostają również takie szczegóły, jak dokładne wymiary czy sposób przymocowania kart — niektóre modele są klejone, inne na spirali. Kalendarze trójdzielne również sprawdzają się w roli prezentu, po złożeniu można je wygodnie zapakować.

3. Kalendarze plakatowe

Jak sama nazwa wskazuje, mają formę plakatu, zwykle w formatach: A1 (59,4 x 84,1 com), A2 (42,0 cm X 59,4 cm), B1 (70,7 x 100,0 cm) czy B2 (50,0 x 70.7 cm). Taki kalendarz przedstawia zdjęcie oraz kompaktową rozpiskę wszystkich miesięcy w roku. Nie jest tak przejrzysty, jak kalendarz trójdzielny i aby sprawdzić datę, trzeba znajdować się blisko plakatu, dlatego sprawdza się w małych biurach lub na recepcjach. Takie kalendarze są rzadziej wybierane na prezent, niż dwa powyższe, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie tego rodzaju gadżetem obdarować kontrahentów czy pracowników.

4. Kalendarze jednodzielne

Ten typ kalendarzy to skrzyżowanie plakatu z kalendarzem trójdzielnym. Bazą jest wybrane zdjęcie, nadrukowane na solidnym podłożu, do którego przytwierdzony jest kalendarz w formie dwunastu arkuszy. Na każdym arkuszu znajduje się duże kalendarium danego miesiąca i poniżej dwa miniaturowe kalendaria poprzedniego oraz nadchodzącego miesiąca. Tutaj również mamy do dyspozycji opaskę z okienkiem zaznaczającym aktualną datę. Taki kalendarz jest bardziej czytelny, niż plakatowy, a także można zaznaczać na nim istotne terminy i ewentualnie wpisywać hasłowe "przypominajki".

5. Kalendarze wieloplanszowe

Ostatni na liście TOP 5 najpopularniejszych kalendarzy firmowych, jednak często wybierany przez klientów, którzy cenią kreatywne rozwiązania. Pozwala bowiem zamieścić wiele zdjęć i grafik reklamowych (co istotne, można umieścić grafikę na całej powierzchni strony). Taki kalendarz składa się z okładki oraz dwunastu plansz na każdy miesiąc w roku. Wybrać można spośród dwóch opcji: kalendarze 13-kartkowe oprócz okładki mają plansze z miesiącami wydrukowane na osobnych kartach, natomiast 7-kartkowe mają nadruk obustronny, co stanowi wariant bardziej przyjazny dla środowiska. Wszystkie karty zaczepione są na wygodnej spirali. Co do rozmiarów, to zamawiający mają w tym zakresie szerokie pole możliwości, od standardowego A4 po duże B2. Wymiary warto wybrać na przykład pod kątem wielkości pomieszczenia, w którym ma wisieć kalendarz.

Jak wybrać idealny kalendarz dla swojej firmy?

Każdy, kto rozważa inwestycję w firmowe kalendarze, powinien zastanowić się, jak i gdzie będzie używany taki gadżet, czy będzie przeznaczony wyłącznie dla pracowników, czy również jako podarunek, czy ma pełnić funkcję reklamy wizualnej (np. jako plakat). Duże firmy czy instytucje czasami zamawiają po dwa lub trzy rodzaje kalendarzy, co również jest praktycznym rozwiązaniem. Nawet jeśli nie wszystkie zostaną wykorzystane wewnątrz firmy, można rozdać je w ramach dodatkowej promocji, która w prosty sposób zwiększy rozpoznawalność przedsiębiorstwa czy marki, a także ułatwi kontakt osobom zainteresowanym współpracą.