Radca prawny dla biznesu - Dlaczego warto o nim pomyśleć już na początku działalności spółki?

Kancelaria radców prawnych w Warszawie - w czym może Ci pomóc?

Usługi prawne to temat wyjątkowo szeroki, choć kojarzący się, szczególnie w przypadku mniejszych spółek o ograniczonym zakresie działalności, z rozwiązywaniem pojawiających się problemów i doraźnym kontaktem między radcą prawnym a przedstawicielem spółki. W wielu przypadkach okazuje się to jednak nie do końca opłacalnym (ze względów finansowych), jak i odpowiedzialnym (ze względu na możliwe konsekwencje pewnych przeoczeń, niedopełnienie wymagań itd.) rozwiązaniem.

Radcowie prawni specjalizujący się w świadczeniu pomocy przy działalności biznesowej mogą w ramach stałej obsługi zaoferować ci z pewnością:

kompleksowe usługi o charakterze prawnym,

wsparcie przy bieżących potrzebach spółki,

doradztwie ekspertów prawnych, specjalizujących się w konkretnym zakresie prawa związanego z aktualnie prowadzonym przez spółkę projektem, partnerstwem itd.,

analizę przepisów i udzielanie porad prawnych (np. w zakresie ochrony danych osobowych, zabezpieczania interesów wspólników, przy przeprowadzaniu transakcji wykupu, przejęciu portfela i wielu innych działaniach),

uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach biznesowych w charakterze reprezentantów/doradców (w zależności od potrzeb),

dokonywanie audytów prawnych,

przygotowywanie opinii prawnych,

reprezentowania spółki w kontaktach z sądami, organami administracji oraz z organami egzekucyjnymi.

Dlaczego radca prawny przydaje się od początku działalności

Kancelaria radców prawnych w Warszawie oferuje zarówno stałą współpracę, jak i doraźną realizację konkretnych potrzeb. W wielu przypadkach okazuje się, że stała współpraca jest nie tylko wygodniejsza, efektywniejsza, ale i bardziej opłacalna. Radcy prawni okazują się często niezbędni przy różnego rodzaju operacjach spółki, rozważanych transakcjach, zawieranych umowach. Kancelaria prawna jest w stanie ustrzec cię przed wieloma błędami i niebezpieczeństwami, pod warunkiem jednak, że mówimy o współpracy kompleksowej.

Kancelaria radcy prawnego - stała obsługa naprawdę się opłaca

Radca prawny Warszawa to rozwiązanie dla każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku spółek bardzo często stała współpraca zamiast okazjonalnego korzystania z tego typu usług okazuje się zdecydowanie korzystniejsza. Oczywiście możesz się do radców prawnych zwrócić z jednym konkretnym problemem czy zadaniem. Często jednak takich konsultacji, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę, potrzebnych jest dużo więcej. Już nawet na etapie tworzenia spółki, aby dobrze zabezpieczyć interesy wspólników, warto skorzystać z dobrej pomocy prawnej.







Foto i treść: materiał partnera