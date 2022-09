Przygotuj domową apteczkę na sezon infekcyjny!

Powoli sezon letni odchodzi w zapomnienie i nadchodzi jesień. Niestety wraz z nią pojawiają się również infekcje. Nie daj się zaskoczyć! Na ten ponury sezon da się przygotować, tak aby zimne, bezsłoneczne dni przeżyć bez bólu gardła, kataru czy innych chorób. Sprawdź, w jaki sposób przygotować już teraz domową apteczkę.

Leki na przeziębienie - co warto mieć w domowej apteczce?

W leczeniu przeziębienia najważniejsza jest profilaktyka. Aby zapobiegać infekcjom, warto dbać o swoją dietę, unikać przemęczenia i stresu oraz regularnie wietrzyć pomieszczenia. Jeśli mimo to dopadnie nas choroba, niestety trzeba sięgnąć po leki na przeziębienie. Z tego względu w domowej apteczce powinny się znaleźć krople do nosa. Pomagają one zmniejszyć obrzęk i ułatwiają oddychanie. Nie może także zabraknąć tabletek na gardło. Złagodzą one ból i działają przeciwzapalnie. Innym lekiem, który powinien znaleźć się w domowej apteczce na przeziębienie, jest syrop na kaszel. Warto wybrać taki, który ma właściwości nawilżające.

Witamina C i D - nieocenione w walce o odporność!

Odporność to bardzo ważna właściwość organizmu, która chroni nas przed infekcjami podczas jesiennego i zimowego sezonu. Niestety często jest ona osłabiona, dlatego warto dbać o jej wzmocnienie. Witamina C i D są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Suplementacja tymi składnikami może być bardzo pomocna w zapobieganiu infekcjom i przeziębieniom. Witamina C pomaga także wzmocnić naczynia krwionośne, dlatego warto sięgnąć po nią w przypadku kataru czy kaszlu. Witamina D natomiast dodaje energii i chroni przed stanami zapalnymi. Ich włącznie do codziennej diety w wielkości przypadków będzie więc doskonałym pomysłem!

Suplementy diety - dlaczego są tak ważne?

W walce o odporność na infekcje nieocenione okazują się również suplementy diety. Zawierają one witaminy i minerały, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mowa nie tylko o wcześniej wspomnianych witaminach C i D, a także cynk i selen, które również są niezwykle ważne w utrzymaniu odporności na infekcje. Nie można także zapomnieć o utrzymywaniu odpowiedniej podaży żelaza, dlatego przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym warto oznaczyć ferrytynę w laboratorium i uzupełnić ewentualne niedobory. Suplementacja wyżej wspomnianymi składnikami zapobiega przeziębieniu, pomaga w leczeniu i znacznie skraca czas choroby.

Nie zapomnij o sprawnym termometrze

Dopadła Cię choroba? Same leki na przeziębienie nie wystarczą. Warto pamiętać także o regularnym mierzeniu temperatury i kontrolowaniu efektów zdrowienia. W tym celu przyda się sprawny termometr. Najpopularniejszym jest termometr elektroniczny. Jest on niezwykle dokładny i łatwy w obsłudze, dlatego warto go zakupić do swojej domowej apteczki. Najlepiej sięgnąć po model, który pokazuje wynik z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ponieważ to pozwoli dokładniej kontrolować przebieg choroby. Alternatywą dla niego mogą być klasyczne, bezrtęciowe termometry, jednak są one mniej dokładne i trudniejsze w użytkowaniu.

---

Źródło: Publikacja partnera