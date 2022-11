Przesyłki międzynarodowe - cena, czas realizacji, najważniejsze regulacje

Można by rzec, że w dobie handlu internetowego granice między państwami się zacierają, biorąc pod uwagę, jak wiele towarów codziennie wysyłanych jest poza kraj nadania. O ile na przykład wewnątrz granic Unii Europejskiej handel pomiędzy państwami członkowskimi jest stosunkowo swobodny i łatwiejszy w obsłudze niż w reszcie świata, określone regulacje i limity obowiązują zarówno pierwszą, jak i drugą grupę.

Ile zapłacę za wysłanie przesyłki zagranicznej?

Z uwagi na bardziej skomplikowany proces, który niejednokrotnie obejmuje koordynację więcej, niż jednego przewoźnika a także weryfikację towarów na granicy, przesyłki międzynarodowe są z reguły droższe od typowych wysyłek na terenie kraju.

Cena samej wysyłki waha się od kilkudziesięciu złotych aż do kilku tysięcy, zależnie od przebytego dystansu, wagi, określenia przesyłki jako priorytetowej lub ekonomicznej, a także wybranego przewoźnika czy brokera kurierskiego. Przed nadaniem paczki warto zapoznać się z ofertą.

Przewoźnicy nierzadko mają też limity wagowe przesyłki, które trzeba spełnić - inaczej nie zostanie ona przyjęta. Nie zawsze jednak tak jest - dobrym przykładem jest firma DSV XPress, gdzie w przypadku przesyłek kurierskich nie ma limitu wagowego; a w przypadku palety, wynosi on aż 4,626 kg w przypadku ładowania na “lower deck” i 6,000 kg w załadunku na “main deck”. Szczegółowe informacje o opakowaniach kurierskich DSV znajdują się tutaj.



Dodatkowa opłata może też zostać naliczona za dostarczanie przesyłki w Tereny Odległe (TEO), czyli te znajdujące się dalej od centrów dystrybucyjnych. Cenniki TEO znajdują się na stronie przewoźnika.

Ile wynosi czas tranzytu w przesyłce międzynarodowej?

W przypadku tranzytu międzynarodowego wewnątrz kontynentu, najczęściej używany jest transport drogowy i kolejowy. Sam transport może zająć od jednego do trzech, czterech dni, zależnie od dystansu. Liczyć trzeba się również z zamkniętymi drogami i korkami, które spowodować mogą opóźnienia.

Najszybszym - i przeważnie najdroższym - medium transportowym towarów jest droga lotnicza. Dobrym przykładem jest tutaj globalna firma kurierska DSV Xpress, która potrafi dostarczyć przesyłki z Europy do głównych centr przemysłowych i komercyjnych USA nawet w dzień, a w rejony Afryki i Oceanii od dwóch do czterech dni. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, gdy przesyłamy towary, które nie mogą długo pozostać w tranzycie. Są one także najmniej narażone na uszkodzenia.

Najwolniejszym, ale równocześnie najtańszym - a także najbardziej narażonym na uszkodzenie towaru - jest transport morski. Przesyłki skierowane do transportu statkiem muszą być szczególnie dobrze zabezpieczone ze względu na niestabilne morskie fale, które zarzucać będą całym okrętem. Jeżeli decydujemy się na tą metodę transportu, musimy liczyć się z faktem, że towar płynąć będzie od kilku-kilkunastu dni do nawet kilkudziesięciu.

Czy możliwe jest śledzenie przesyłki zagranicznej?

Tak. Przewoźnicy i brokerzy kurierscy oferują za darmo możliwość śledzenia nadanej przesyłki poprzez przypisany jej numer trackingowy, który wprowadzony w odpowiedniej rubryce, na bieżąco informuje nas o obecnym stanie i lokalizacji przesyłki. Nierzadko również informacje są lub opcjonalnie mogą być przesyłane przez SMS i/lub e-mail.

Pamiętaj o odprawie celnej i przepisach kraju docelowego

Odpowiednie przygotowanie paczki to nie tylko fizyczne jej zabezpieczenie. O ile w granicach Unii Europejskiej nie jest ona wymagana, tak urzędy celne krajów poza nią posiadają własne przepisy i regulacje dotyczące przesyłek kurierskich. Pamiętaj, by należycie wypełnić faktury handlowe zawierające dokładny opis produktu i zapoznać się z przepisami kraju, do którego wysyłamy produkty, by uniknąć problemów na granicy.

