Przeniesienie numeru. Wszystko, co musisz wiedzieć, zmieniając operatora

Przenoszenie numeru - możliwości

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze swojego obecnego dostawcy usług telekomunikacyjnych, bo na przykład abonament, z którego korzystasz, jest dużo droższy niż u konkurencji, Twój operator nalicza Ci dodatkowe opłaty lub po prostu nie może zaoferować tego, czego potrzebujesz, to najwyższy czas, aby go zmienić. Co ważne, zmiana operatora wcale nie musi być jednoznaczna ze zmianą numeru i daje Ci wiele nowych możliwości. Do wyboru masz:

przeniesienie numeru z karty na abonament,

przeniesienie numeru z abonamentu na kartę,

przeniesienie numeru z karty na kartę,

przeniesienie numeru z abonamentu na abonament.

W każdym z tych przypadków cała procedura ogranicza się do kilku prostych kroków. Niektóre z nich mogą wymagać dodatkowych czynności lub nieco więcej czasu.

Jak przenieść numer na kartę lub abonament?

Przeniesienie numeru do innej sieci może odbyć się osobiście w jednym z salonów sprzedaży, przez Internet lub drogą telefoniczną. Niezależnie, która z tych opcji będzie dla Ciebie najdogodniejsza, cała procedura ogranicza się do kilku prostych kroków.

Przenieś numer na kartę lub abonament w kilku prostych krokach.

Krok 1 . Zadecyduj, która oferta dla przenoszących numer odpowiada na Twoje oczekiwania i potrzeby.

. Zadecyduj, która oferta dla przenoszących numer odpowiada na Twoje oczekiwania i potrzeby. Krok 2. Wypełnij wniosek o przeniesienie numeru – osobiście, online lub poprzez infolinię.

Wypełnij wniosek o przeniesienie numeru – osobiście, online lub poprzez infolinię. Krok 3. Odbierz kartę w salonie lub w przypadku, gdy wybrałeś przeniesienie numeru na kartę drogą elektroniczną lub telefoniczną, poczekaj na kuriera, który Ci ją dostarczy.

Odbierz kartę w salonie lub w przypadku, gdy wybrałeś przeniesienie numeru na kartę drogą elektroniczną lub telefoniczną, poczekaj na kuriera, który Ci ją dostarczy. Krok 4. Aktywuj kartę.

Aktywuj kartę. Krok 5. Doładuj konto i ciesz się nowym abonamentem z zachowaniem dotychczasowego numeru.

Kiedy można przenieść numer?

To kiedy możesz przenieść numer do innej sieci, zależy od tego, czy obecnie korzystasz z karty, czy abonamentu. W pierwszym przypadku możesz to zrobić w każdym momencie. Przy abonamencie będzie to nieco bardziej skomplikowany proces. W większości sytuacji przeniesienie numeru można planować na około 4 miesiące, czyli jakieś 120 dni przed zakończeniem obecnej umowy. Wystarczy podpisać z nowym operatorem umowę, w której zostanie zaznaczone, że przeniesienie numeru następuje z dniem zakończenia obecnej umowy.

Gdzie przenieść numer telefonu?

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, gdzie najlepiej przenieść numer. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i oczekiwań. Na pewno zwróć uwagę na rodzaj umowy oraz jej przejrzystość, a także na elastyczne warunki np. takie, które umożliwiają Ci modyfikacje taryfy bądź dokupienie dodatkowych gigabajtów. Reszta to już tylko drobna formalność – większość załatwią za Ciebie konsultanci, Ty musisz jedynie dopilnować terminów obowiązywania dotychczasowej umowy, tak by uniknąć ewentualnych kar za przedwczesne jej rozwiązanie.

Jeśli tylko zdecydujesz się na przeniesienie numeru, oferty czekają na Ciebie. Jedne z atrakcyjniejszych znajdziesz w sieci OTVARTA. Wystarczy wybrać tę, która najbardziej Cię interesuje, a przez całą procedurę, krok po kroku przeprowadzą Cię konsultanci.