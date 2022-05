Przegląd funkcji nowej generacji smartwatchy Garmin Fenix 7

Rozwiązania dla biegaczy

Większość opcji sportowych smartwatcha adresowana jest do osób, które trenują bieganie, kolarstwo lub jedną z dyscyplin multisportowych, np. triathlon. Korzystając z wbudowanych algorytmów urządzenie monitoruje tempo średnie i aktualne, przebyty dystans i międzyczasy okrążeń, a także tętno i obciążenie wysiłkowe.

Po sparowaniu z pasem tętna dodatkowo pojawia się możliwość analizy dynamiki biegu w czasie rzeczywistym. Smartwatch Fenix 7 mierzy:

długość kroku,

kadencję,

odchylenie w pionie i poziomie,

czas kontaktu z podłożem.

Dzięki temu biegacze mogą świadomie pracować nad techniką ruchu i eliminować wady biomechaniki ruchu.

Pace Pro

Algorytm Pace Pro pozwala na stworzenie strategii tempa dla wytyczonego kursu. Najłatwiej zrobić to w aplikacji Connect, gdzie za pomocą dwóch suwaków można ustawić planowany czas ukończenia wyścigu oraz proporcję rozłożenia sił na trasie (tzw. split pozytywny, negatywny lub neutralny).

Smartwatch Fenix 7 automatycznie wylicza międzyczasy dla każdego kilometra, analizuje tempo biegu i kontroluje, czy biegacz porusza się z założoną prędkością. Pace Pro nie tylko ułatwia bieg z ustalonym tempem, ale pomaga też zweryfikować własne możliwości i stanowi dodatkowy motywator podczas treningu.

Climb Pro

Analiza wysokościowa trasy Climb Pro to rozwiązanie skierowane dla sportowców, którym zależy przede wszystkim na pokonywaniu określonej ilości przewyższeń podczas treningu.

Po włączeniu funkcji, obok domyślnych ekranów pojawi się dodatkowa tarcza, na której widnieją informacje dotyczące sumy przewyższeń, odległości do kolejnego podbiegu, jego długości i kąta nachylenia. Dzięki Climb Pro dużo łatwiej planować rozłożenie sił w terenie pofałdowanym, ponieważ wszystkie przewyższenia są widoczne jak na dłoni.

RealTime Stamina

Zupełnie nowe rozwiązanie to RealTime Stamina. To algorytm, który na podstawie danych o pułapie tlenowym i strefach tętna mierzy w czasie rzeczywistym:

jak długo sportowiec jest w stanie utrzymać aktualne tempo,

jak daleko sportowiec może się przemieścić, utrzymując dotychczasową intensywność wysiłku.

RealTime Stamina działa dynamicznie, co oznacza, że w miarę jak będzie zmieniało się tempo biegu, maksymalny czas lub odległość ulegną zmianie. To dobry sposób, aby wykorzystując zegarek do biegania ocenić indywidualną odporność na zmęczenie. Wskaźniki wyświetlane są na smartwatchu jako wartości procentowe, które maleją w miarę czasu trwania wysiłku.

Zupełnie nowa nawigacja

Znana do tej pory nawigacja łącząca się z GPS, GLONASS i GALILEO otrzymała kilka nowych rozwiązań. Przede wszystkim tryb „Wszystkie GNSS” został poszerzony o obsługę satelitów BEIDOU oraz QZSS. Teraz zegarek sam wybiera, z którymi sieciami na najlepszy kontakt i to z nimi nawiązuje łączność.

Całkowitą nowością jest nawigacja dwuzakresowa dostępna w modelu Solar Sapphire. Po jej uruchomieniu zegarek odbiera dwa sygnały z każdego sparowanego satelity (L1 oraz L5). Dzięki temu zapisany ślad jest dużo dokładniejszy. To rozwiązanie sprawdzi się przede wszystkim w terenie pofałdowanym, zalesionym lub zabudowanym.

Na marginesie warto wspomnieć, że wszystkie wersje smartwatcha Garmin Fenix 7 obsługują już teraz mapy topograficzne. Dodatkowo można je aktualizować bezpośrednio z nadgarstka, korzystając z funkcji Map Manager.

W wersji Sapphire Solar mapy są automatycznie załadowane do pamięci. Teren zależy od regionu, w jakim został kupiony zegarek. W Polsce będzie to przede wszystkim Europa (oczywiście można dograć nowe obszary).

Wśród nowości należy wymienić też Up Ahead, który kieruje użytkownika do kolejnych punktów oznaczonych na trasie, wskazują ich typ, odległość oraz kierunek.

Nowy smartwatch Garmin Fenix 7 to uniwersalny zegarek dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas na wolnym powietrzu.