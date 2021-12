Prowadzisz własną działalność gospodarczą i szukasz sieci komórkowej? Sprawdź Orange Flex

Jeśli zastanawiasz się nad Flexem dla firm, to teraz jest najlepszy moment na przeniesienie numeru. Pierwszy miesiąc kosztuje jedynie 1 zł i to bez względu na wybrany Plan komórkowy.

Jak przenieść numer firmowy do Orange Flex?





To bardzo proste, choć przeniesienie nieco różni się w zależności od tego czy przenosisz numer z Orange lub nju mobile, czy z innej sieci.

Jeśli jesteś w Orange/nju mobile, to wystarczy ściągnąć aplikację, wybrać Plan i założyć konto Flex, a potem wybrać opcję przenieść numer. Następnie należy podać swój numer i potwierdzić go kodem z SMS-a. Kolejny krok to dodanie karty płatniczej lub płatność BLIKiem i gotowe. Po dodaniu płatności należy aktywować plan w aplikacji. W przypadku ofert na kartę pamiętaj o wypłaceniu swoich środków przed aktywacją Flexa!

Jeśli jesteś w innej sieci, to także musisz pobrać aplikację, wybrać plan i ilość GB, wypełnić krótki formularz i podać numer telefonu, który potwierdza wysłany kod SMS. Trzeba także znać termin końca swojej obecnej umowy, by podać ją jako początek przejścia do Flexa. Kartę SIM doręczy kurier za darmo w ciągu 2-3 dni, można także odebrać ją osobiście w salonie albo wybrać eSIM. Musisz jeszcze potwierdzić swoje dane, czyli zrobić selfie i zdjęcie dokumentu. Na koniec trzeba dodać kartę płatniczą lub zapłacić BLIKiem i gotowe – aktywuj wybrany Plan.

Orange Flex dla firm – idealny dla freelancerów

Oferta Flex to idealny telefon dla firmy freelancera, który zazwyczaj prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Do pracy potrzeba mu nie tylko komputera, ale także dobrego internetu, który będzie w pełni odpowiadał jego potrzebom. Ogromną zaletą Flexa jest to, że przedsiębiorca ma zawsze dostęp do internetu i to na dowolnym urządzeniu. Dodatkowo użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy i wiadomości w kraju i w roamingu w UE, a z popularnych mediów społecznościowych korzysta bez zużywania swoich gigabajtów.

Dlaczego warto wybrać Orange Flex firma?

Orange Flex na firmę to świetny wybór głównie z tego powodu, że przedsiębiorca nie jest związany żadną długoterminową umową. Orange Flex to sieć komórkowa na zasadzie subskrypcji i dlatego w każdej chwili można z niego zrezygnować. Użytkownik ma możliwość wybory między tradycyjną kartą SIM a wirtualną e-SIM. Może także zamówić dodatkową kartę SIM za 0 zł i wykorzystać ją w drugim telefonie albo innym urządzeniu. Przedsiębiorca może zarządzać wszystkimi numerami firmowymi w aplikacji – może w niej także w każdym momencie zmienić wybrany wcześniej plan. Poza tym może dzielić się gigabajtami ze znajomymi w Orange Flex.

Może również skorzystać z dodatkowych udogodnień. Jeśli dołączy do Klubu Flex ze zniżkami w aplikacji, mogą otrzymać darmowy dostęp przez 3 miesiące do aplikacji do zarządzania Comarch ERP XT, dzięki której można wystawiać faktury oraz prowadzić księgowość. System ten posiada także moduł Magazyn i POS. Aplikacja umożliwia obsługę RODO oraz wysyłkę JPK czy PIT-ów.

Druga dodatkowa korzyść to możliwość korzystania z aplikacji Fastpass, dzięki której przedsiębiorca może przyjmować płatności BLIK-iem bez konieczności posiadania terminala płatniczego – wystarczy tylko telefon i aplikacja. Prowizja jest niższa i wynosi tylko 0,59%.



Więcej na temat oferty Orange Flex dla firm na stronie: https://flex.orange.pl/oferta/flex-dla-firm.