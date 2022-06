Proste i stylowe koszule, które możesz założyć do każdej stylizacji

Koszule w męskich zestawach na co dzień

Koszule bardzo często występują w standardowych, codziennych stylizacjach męskich. Nosimy je o każdej porze roku, ponieważ pozwalają na założenie warstwy odzienia pod spód lub na wierzch. Dodatkowo dostępne są zarówno w wariantach niezwykle eleganckich, jak i tych casualowych. Doskonale pasują do klasycznych spodni, ale też przecieranych jeansów. Możemy eksperymentować z nimi na wiele sposobów, dlatego warto mieć w szafie jeden lub dwa modele, natomiast zawsze starajmy się kupować ubrania dobrej jakości, które posłużą nam przez wiele długich lat.

Czy warto wybierać proste i klasyczne koszule?

Jeżeli nie do końca lubimy ekstrawagancki ubiór, ale zależy nam na tym, aby wyglądać dobrze i czuć się komfortowo, warto wyposażyć swoją szafę przede wszystkim w klasyczne, proste koszule. Dobrym wyborem będą zwłaszcza te o kroju dopasowanym do ciała, ewentualnie nieco luźniejsze warianty (natomiast te pozostawimy głównie na mniej zobowiązujące wyjścia czy wakacje).

Jednokolorowe, bez żadnych wzorów – nawet i takie koszule mogą prezentować się naprawdę dobrze. Wiele zależy od tego, z jakich materiałów są uszyte oraz z czym je zestawiamy. Bardzo łatwo rozpoznamy na przykład len. Tego rodzaju ubrania bywają nieco droższe i widać to już na pierwszy rzut oka. Materiał może i bywa lekko pognieciony, ale w żadnym wypadku nie jest to wada. Koszule z lnu mają zazwyczaj charakterystyczną fakturę. Szczególnie dobrze wyglądają te w kolorach beżu, brązu czy zieleni.

Jak stylizować klasyczne koszule?

Ważne jednak, aby nauczyć się, jak stylizować posiadane koszule. Jeżeli lubimy minimalizm, postarajmy się założyć pod spód klasyczny T-Shirt z dekoltem w serek. Nie zapinajmy guzików. Uzupełnieniem będą klasyczne spodnie typu slim fit lub oraz trampki. Zamiast biżuterii w postaci naszyjników czy bransoletek, lepiej postawić na zegarek na skórzanym pasku bądź ten ten na bransolecie.

W chłodniejszą porę roku musimy dorzuć kolejną warstwę. Koszulę możemy zapiąć, zrezygnować z noszenia pod spodem koszulki, natomiast na wierzch narzucamy cienką kurtkę. Może być to wariant zarówno jeansowy, jak i skórzany (szczególnie polecana jest między innymi ramoneska).

Aby koszula wyglądała mniej oficjalnie, an pewno nie powinniśmy wkładać jej w spodnie. Dodatkowo warto podwinąć rękawy, natomiast robimy to bez zbędnej staranności. Efekt ma być nieco niechlujny. Jeżeli chcemy jednak wyróżniać się w towarzystwie, ciekawym pomysłem może być ubranie prostej, czarnej kamizelki. Takie stylizacje widujemy coraz częściej na muzycznej scenie i sprawdzają się tam doskonale. Dlaczego więc nie przenieść ich także do codziennego życia?