Promieniowanie UVB — o czym mowa w praktyce?

Rodzaje promieniowania UV

Wyróżnia się trzy rodzaje promieniowania. UVC nie dociera do Ziemi, ponieważ jest pochłaniane przez warstwę ozonową. UVB stanowi zaledwie 5% dochodzącego światła do ziemi. W większości pochłaniane jest przez warstwę rogową naskórka.

Z kolei UVA stanowi około 95% docierającego do ziemi promieniowania. Jego intensywność jest jednakowa, niezależnie od pory roku, czy warunków atmosferycznych. Odpowiada za powstawanie opalenizny tymczasowej, dociera do skóry właściwej i może powodować uszkodzenie DNA.

Czym jest promieniowanie UVB?

Promieniowanie UVB w dużej części jest zatrzymywane przez atmosferę ziemską, jednak jego niewielki procent dociera do Ziemi. Jego długość fali elektromagnetycznej wynosi 320-400 nm. Jest ona więc dość krótka, dlatego nie wnika głęboko w skórę.

UVB odpowiada za powstawanie opalenizny opóźnionej, co oznacza to, że jest ona widoczna po 48-72 godzinach. Jednak zabarwienie to utrzymuje się dłużej niż w przypadku tego wywołanego przez promieniowanie UVA.

Promieniowanie UVB a uczulenie na słońce

Promieniowanie UVB może wywołać uczulenie na słońce. Objawy tej dolegliwości są uzależnione od konkretnej przyczyny tego stanu. Jednak najczęściej na skórze pojawiają się drobne zaczerwienienia, swędzące grudki, pęcherzyki, czy bąble, a także rumień.

W takiej sytuacji należy ustalić, czy przyczyną tego stanu jest reakcja fotoalergiczna, czy fototoksyczna. Wówczas należy wyeliminować czynnik alergizujący, który pod wpływem promieniowania UVB wywołuje nieprzyjemne dolegliwości. Jeżeli jednak stan ten powiązany jest z reakcją idiopatyczną, należy udać się do dermatologa.

Pozytywny wpływ promieniowania UVB

Promieniowanie UVB jest niezbędne do syntezy witaminy D3. Wystarczy codzienna, krótka, kilkunastominutowa ekspozycja na słońce, aby doszło do wyprodukowania odpowiedniej dawki tego pierwiastka w organizmie.

Należy jednak pamiętać, że promieniowanie UVB w miesiącach letnich jest zbyt słabe. Dlatego od września do października w naszym klimacie nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości witaminy D3.

Negatywny wpływ promieniowania UVB

Promienie UVB wnikają w głębokie warstwy naskórka, lecz ich niewielka ilość dociera też do skóry właściwej. Pobudzają melanocyty do produkcji melaniny, która odpowiada za opaleniznę, czy brązowy odcień skóry. Jednak w przypadku nierozsądnej ekspozycji na słońce powoduje poparzenia. Dodatkowo promieniowanie UVB jest odpowiedzialne za powstawanie łagodnych i złośliwych nowotworów skóry, w tym czerniaka. Z tego powodu przed dłuższą ekspozycją na słońce, zawsze należy zastosować produkt z filtrem o jak najwyższym SPF.