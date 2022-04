Projektowanie kuchni krok po kroku. Na co zwrócić uwagę?

Jak wygląda to w praktyce? Spójrzmy na proces gotowania. Kiedyś robił to jeden domownik. Dziś kuchnia ma zdecydowanie inną formułę. To często przestrzeń dla całej rodziny. Nie tylko się w niej gotuje. To również miejsce zabawy czy spożywania posiłków. Co więcej - czasami kuchnię wykorzystuje się nawet to pracy; szczególnie w realiach pracy zdalnej.

Dziś planowanie kuchni w najdrobniejszych szczegółach od samego początku jest wręcz niezbędne. Jak można podejść do procesu projektowania? Oto nieco praktycznych aspektów, które niewątpliwie pozwolą wykreować ciekawe pomieszczenie.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że projektowanie kuchni najlepiej oddać w ręce doświadczonych specjalistów. Ważne jest jednak, by wszystkie procesy podejmować wspólnie z inwestorem - właścicielem nieruchomości.

Inspiruj się sugestiami z internetu

Co sprawdzi się w kontekście danej aranżacji, a jakiego rozwiązania unikać? Niewątpliwie projektowanie kuchni wymaga koniecznie inspirowania się zewnętrznymi źródłami. Dotyczy to materiałów, z jakich wykonywane są szafki czy sposobów wykończenia blatów. Zastanawiasz się, jakie płyty meblowe wybrać? Najpierw poznaj szczegółowe oferty producentów, a później szukaj inspiracji.

Internet jest niczym wielka lista życzeń, na której można bezproblemowo znaleźć dziesiątki stron i platform społecznościowych pokazujących nietypowe rozwiązania. Nie musi być to wyłącznie Instagram czy Pinterest. Inspiracje dotyczące wystroju wnętrz muszą iść również w stronę serwisów branżowych. Warto też sięgnąć do źródeł papierowych - czasopisma, periodyki i przeróżne branżowe także będą arcyciekawym źródłem wiedzy; również w tych czasach internetowych.

Pamiętaj o górnym poziomie

Kuchnia coraz bardziej wymaga tego, by zapewnić ponadprzeciętną ilość miejsca do przechowywania. Planowanie kuchni musi uwzględniać to, że posiadamy coraz więcej sprzętu - używanego np. okazjonalnie. Błędem będzie myślenie kategoriami jednego poziomu szafek. Warto mierzyć wyżej - tak, by pomieścić wszystko, co jest rzeczywiście niezbędne.

Ustal precyzyjny budżet

Gdzie jest granica możliwości w projektowaniu kuchni? Zależy to od budżetu. Oczywiście policzyć trzeba nie tylko sam materiał, ale i dodatki - instalację hydrauliczną, okablowanie, oświetlenie, urządzenia. Co więcej - wpływ na ostateczny odbiór będą miały podłoga, listwy wykończeniowe czy inne elementy wykończeniowe. Z pewnością dużym wydatkiem będzie również robocizna. Na nieprzewidziane koszty warto przeznaczyć kilkanaście procent podstawowego budżetu.

Przemyśl wykorzystanie kuchni

Dzisiejsze kuchnie są centralnym punktem domu, więc do projektowania podchodzimy myśląc o układzie w kategoriach momentów, z miejscami do gotowania, jedzenia, rozrywki, a czasem miejscem do siedzenia i pracy. W tym kontekście ważna jest wydajność - prawidłowe rozplanowanie poszczególnych stref z uwzględnieniem łatwego funkcjonowania w każdej z nich.

Szukaj nietypowych rozwiązań

W czasach, w których wszyscy wykonawcy bazują na podobnych materiałach, warto szukać oryginalności. To sięganie po nietypowe materiały bazowe. Warto przeszukiwać serwisy aukcyjne, na których łatwo znaleźć prawdziwe perełki wykończeniowe. Może warto odwiedzić okoliczny złom, by spotkać się z właścicielem i ustalić kontakt w razie, gdyby na jego skupie znalazły się prawdziwie wyjątkowe produkty.