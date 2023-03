Projekt wentylacji mechanicznej domu jednorodzinnego - najważniejsze informacje

Projekt instalacji – rodzaje wentylacji mechanicznej

Wśród rodzajów wentylacji mechanicznej wyróżnia się wentylacje wywiewne i nawiewno-wywiewne z rekuperatorem. W pierwszym rodzaju wentylacji mechanicznej za ruch powietrza odpowiadają wentylatory znajdujące się w centrali wentylacyjnej. Świeże powietrze napływa przez nawiewniki, a zużyte oddawane jest na zewnątrz przez kratki i kominy wentylacyjne.

Drugi rodzaj wentylacji mechanicznej, tak zwana rekuperacja polega na wymianie powietrza z odzyskiem ciepła. Pobrane powietrze trafia do centrali wentylacyjnej, w której jest oczyszczane z kurzu, smogu i alergenów. Następnie jest przekazywane do wymiennika ciepła z wentylatorami. W tym miejscu następuje podgrzanie lub chłodzenie powietrza, które trafia do pomieszczeń. Zanieczyszczone powietrze wciągnięte przez kratki i kanały przechodzi przez filtry i jest wydalane na zewnątrz. Cały schemat działania został przedstawiony na stronie eran.com.pl/projekt-wentylacji-mechanicznej-domu-jednorodzinnego.

Projekt wentylacji mechanicznej – rozporządzenie ministra infrastruktury

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściśle określa zasady montażu wentylacji mechanicznej. Wszystkie osoby, które planują budowę domu jednorodzinnego z rekuperacją, powinny zapoznać się z warunkami.

Wentylacja mechaniczna składa się z licznych przewodów nawiewających i wywiewających, dlatego instalację należy zaplanować najlepiej przy projektowaniu budynku lub na etapie stanu surowego. Projekt wentylacji mechanicznej zapewnia prawidłowe rozprowadzenie całej instalacji. Więcej informacji o instalacji wentylacji mechanicznej znajduje się na stronie eran.com.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – najważniejsze elementy

Projekt wentylacji mechanicznej powinien zawierać część opisową i rysunkową. Celem projektu jest uwzględnienie najważniejszych elementów konstrukcyjnych. Projekt powinien zawierać między innymi założenia projektowe, opis rozwiązania projektowego, dobór elementów systemu, bilans powietrza wentylacyjnego, opis elementów dodatkowych, lokalizację punktów nawiewnych i wywiewnych, trasę przewodów, lokalizację centrali wentylacji i umiejscowienie czerpni i wyrzutni.

Projekt techniczny instalacji – dlaczego warto stosować rekuperatory?

Rekuperator jest korzystny dla środowiska i obecnie jednym z lepszych rozwiązań dla energooszczędnych budynków. Poprzez odpowiednią filtrację do pomieszczeń trafia świeże i czyste powietrze wolne od smogu i zanieczyszczeń. Poza tym zastosowanie rekuperacji umożliwia odzysk ciepła.

Centrala wentylacyjna musi zostać dobrana do powierzchni użytkowej. Poza tym instalacja wentylacji w domach jednorodzinnych powinna zostać wykonana na odpowiednim etapie budowy. Do prawidłowej instalacji niezbędna jest wiedza i doświadczenie profesjonalistów, dlatego warto skorzystać z wiedzy specjalistów. Eran.com.pl wykonuje projekty instalacji sanitarnych, klimatyzacji, przyłączy, instalacji wodociągowych, gazowych, grzewczych, elektrycznych oraz instalacji wentylacji mechanicznej.

