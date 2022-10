Program magazynowy na 2023 rok!

Faktura Small Business Pro

Jedną z propozycji oprogramowania, które służy fakturowaniu i kontroli stanów magazynowych jest program należący do firmy Mega-Tech, czyli Faktura Small Business Pro. Ten program magazynowy łączy w sobie kilka modułów. Podstawowym jest ten odpowiadający za wystawianie faktur. Dzięki niemu przedsiębiorca przygotuje w kilka chwil faktury, które potwierdzą przeprowadzania transakcji z kontrahentami. Oprócz zwykłej faktury VAT czy proformy użytkownik wystawi fakturę zaliczkową, końcową, WDT, ZŁOM, VAT marzą, MK - metoda kasowa, wewnętrzną, eksportową czy paragon fiskalny. Moduł pozwala tworzyć kartoteki towarów i klientów, wystawiać faktury w obcej walucie i języku, faktury cykliczne, pobierać dane kontrahentów z CEIDG czy wysyłać faktury do klientów e-mailem. Za funkcje magazynowe odpowiada moduł Magazynu. Z jego pomocą użytkownik jest w stanie kontrolować na bieżąco stany magazynowe, tym samym wykryć braki i odpowiednio wcześnie zamówić potrzebne towary. Program Faktura Small Business Pro umożliwia przygotowanie ofert, zamówień i cenników dla klientów. Przedsiębiorca przeprowadzi roczny spis z natury. Na wyróżnienie zasługuje również funkcja kompletacji towarów czy wystawiania dokumentów magazynowych takich jak: PW, PZ, WZ, RW i MM. Z dodatkowych modułów użytkownik zaobserwuje moduł Kasy, dzięki któremu przygotuje dokumenty kasowe: KP, BP, KW i BW.

Fakturowanie a zmiany w przepisach!

Wystawiając faktury bardzo ważne jest, aby dokumenty były przygotowane zgodnie z funkcjonującymi regulacjami prawnymi. Faktura Small Business Pro to program, który jest na bieżąco dostosowywany przez Mega-Tech do wprowadzanych zmian. W programie dostępne są opcje pozwalające wygenerować pliki JPK takie jak JPK_V7, JPK_FA czy JPK_MAG. Jeżeli użytkownik chciałby wystawić fakturę do paragonu z numerem NIP firmy, to również ma taką możliwość. Przedsiębiorca doda na dokumentach informację o kodach GTU, oznaczy procedury JPK czy wystawi fakturę z uwzględnieniem konieczności zastosowania do rozliczenia mechanizmu podzielonej płatności (tzw. Spilt Payment). Z programu mogą korzystać zarówno czynni podatnicy podatku VAT, jak i z niego zwolnieni. To narzędzie dedykowane małym i średniej wielkości przedsiębiorstwom.

Chcąc przygotować się na wystawianie faktur w roku 2023 warto sprawdzić program do faktur i magazynu Faktura Small Business Pro. Szczególnie, że producent udostępnił na stronie wersję demo, którą można całkowicie za darmo przetestować. Polecamy skorzystać z tej opcji.

Fot. mega-tech.com.pl

Źródło: Publikacja partnera