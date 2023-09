Program Czyste Powietrze Plus 2023 – zmiany, możliwości, walka o dobro planety

Zmiany w programie Czyste Powietrze Plus 2023

Z każdą kolejną edycją programu Czyste Powietrze Plus zasady wnioskowania są upraszczane, a wypłaty dotacji szybsze. Ustawodawca dostosowuje też warunki projektu do bieżącej sytuacji rynkowej – cen poszczególnych rozwiązań, potrzeb i dostępnych technologii, dzięki czemu beneficjenci mogą jeszcze lepiej wykorzystać przyznane im środki. Program Czyste Powietrze Plus 2023 różni się od poprzednich edycji – tegoroczny plan charakteryzuje się m.in. wyższymi kwotami dopłat i możliwością wnioskowania o kolejną dotację na ten sam budynek.

Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia beneficjenta jest podwyższenie kwot dotacji i dostosowanie ich do aktualnych cen. Kwota podstawowego dofinansowania wzrosła z 47 tys. zł do 99 tys. zł, a podwyższonego z 79 do 135 tys. zł.

Wysokość wsparcia w każdym przypadku będzie uzależniona od progu dochodowego. W poprzedniej edycji warunkiem uzyskania dopłaty w podstawowej kwocie był dochód nieprzekraczający 1564 zł na osobę w gospodarstwie domowym, natomiast w tym roku jest to 1894 zł. Próg dla gospodarstw jednoosobowych wzrósł z 2189 zł do 2651 zł. Dla dotacji w kwotach podwyższonych progi zmieniają się z 900 zł do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 1260 zł na 1526 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Pakiet zmian uwzględnia też inne ważne udogodnienia, w tym możliwość ponownego wnioskowania oraz szybszą wypłatę pieniędzy.

W tym roku dotacje będą wypłacane jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji , dzięki czemu beneficjenci mogą uniknąć inwestowania własnych środków.

, dzięki czemu beneficjenci mogą uniknąć inwestowania własnych środków. Jedna osoba może też złożyć dwa wnioski o dofinansowanie na różne nieruchomości.

Dotacja z programu Czyste Powietrze Plus będzie udzielana w odniesieniu do kosztów inwestycji netto, a nie brutto.

O uzyskanie Kredytu Czyste Powietrze Plus można się ubiegać nawet na 6 miesięcy przez planowaną inwestycją.

Wniosek do programu może być złożony wyłącznie przez Internet za pośrednictwem rządowej strony czystepowietrze.gov.pl.

Czyste Powietrze Plus 2023 – na co pozyskasz dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze Plus skierowany jest do osób, które chciałyby przeprowadzić termomodernizację swojego domu, ale uniemożliwiają im to ograniczenia finansowe. W ramach wsparcia ustawodawca przewidział możliwość montażu lub wymiany elementów wpływających na efektywność energetyczną budynku. Pieniądze z dotacji mogą zostać przeznaczone na:

nowe instalacje CO i CWU;

ocieplenie budynku;

instalację fotowoltaiczną;

wymianę kotła;

wymianę drzwi i okien ;

; system rekuperacji;

audyt energetyczny.

Program Czyste Powietrze Plus – dla kogo?

Wsparcie jest przeznaczone dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych. Podstawowym kryterium dotacji Czyste Powietrze Plus 2023 jest wysokość dochodów. Co istotne i warte podkreślenia, z tegorocznej edycji mogą skorzystać również te osoby, które wcześniej uzyskały już wsparcie z tego programu np. na wymianę pieca lub ocieplenie budynku, a teraz chciałyby wymienić okna i drzwi lub wykonać inne prace termomodernizacyjne.

Wymiana okien i drzwi – krok w stronę ekologii z inicjatywą Czyste Powietrze Plus 2023

Stara stolarka otworowa jest utrapieniem w tysiącach polskich domów, a jej problem nie ogranicza się jedynie do kwestii czysto estetycznych, ale ma też głębszy aspekt finansowy. Kilkunastoletnie okna, nieszczelne, wypaczone drzwi i nieocieplone bramy garażowe to prawdziwa zmora budownictwa. Taka stolarka nie ma w zasadzie większych właściwości izolacyjnych, przez co jest drogą do ogromnych strat ciepła, powodem ubożenia portfeli i przyczyną zwiększonej emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zależność jest bowiem prosta – im więcej ciepła ucieka przez nieszczelne przegrody, tym z większą mocą pracują nasze, często nieefektywne i leciwe, źródła grzewcze.

- Program Czyste Powietrze Plus ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia środowiska u podstaw – zaczynając od najmniejszych komórek generujących to zanieczyszczenie, czyli od naszych gospodarstw domowych. Pula dotacji rośnie z każdym rokiem. Rośnie też świadomość inwestorów, do czego staramy się „dołożyć swoją cegiełkę”. Osoby poszukujące wiedzy w zakresie termomodernizacji, w tym odpowiedzi na pytanie, jakie drzwi zewnętrzne do programu Czyste Powietrze wybrać lub jakie okna będą najlepsze, mogą skorzystać z fachowych porad naszych specjalistów, którzy odpowiedzą na każde, nawet najbardziej nurtujące pytanie - mówi Dawid Mickiewicz, ekspert firmy OknoPlus.

Doradcy OknoPlus pomogą uzyskać dotację

Specjaliści marki OknoPlus pomagają Klientom w wypełnianiu wniosku i udzielają wszelkich wskazówek formalnych ułatwiających uporanie się z trudnościami. OknoPlus działa też w ramach Koalicji Termomodernizacji – to inicjatywa dążąca do stymulowania popytu na energooszczędne drzwi i okna poprzez edukowanie społeczeństwa w zakresie korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnej stolarki otworowej.

- Jeżeli jakikolwiek aspekt związany z wnioskiem jest niejasny, nasi Doradcy służą pomocą i wraz z inwestorem, krok po kroku, przejdą przez ten wcale nie najłatwiejszy proces. Do tego, zapoznając się z konkretnym projektem oraz oczekiwaniami, dobierzemy też drzwi i okna do programu Czyste Powietrze Plus, więc Klient nie musi mieć fachowej wiedzy, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje dotacja – podkreśla Dawid Mickiewicz.

Nabór wniosków do programu jest kontynuowany w trybie ciągłym, ale przyszli beneficjenci muszą zatwierdzić swoje zgłoszenia profilami zaufanymi lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Jeśli wnioskodawca nie ma takiej możliwości, formularz zgłoszeniowy powinien wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać pocztą.

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera