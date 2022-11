Profesjonalny ekspres do kawy - co warto wiedzieć?

Profesjonalne ekspresy do kawy - automatyczny ekspres w twoim domu

Ekspres ciśnieniowy w twoim lokalu, biurze lub domu - profesjonalny ekspres do kawy

Aktualnie na rynku technologicznym można spotkać wiele ekspresów, które z pewnością sprostają twoim wymaganiom. Warto jednak na samym wstępie określić swoje potrzeby. Ekspresy profesjonalne z powodzeniem można podzielić na kilka kategorii. Pierwsze z nich to profesjonalne ekspresy kolbowe. Ich dużą zaletą jest możliwość samodzielnego ubicia kawy dozując odpowiednią miarkę zmielonych ziaren i ubijając ją za pomocą tempera. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że siła ubicia uzależnia szybkość przepływu gorącej wody przez zmieloną kawę. To natomiast nadaje jej ostateczny smak i aromat. To właśnie dlatego tak wielu baristów zdecydowanie woli samodzielne przygotowywanie kawy.

Ekspresy automatyczne to sprzęty, które niemal wszystkie czynności wykonują za ciebie. Wystarczy, że do właściwego pojemnika wsypiesz ziarna aromatycznej kawy, a po naciśnięciu guzika wybrany napój zostanie przygotowany w zaledwie kilka chwil. Tutaj również masz możliwość ustawienia intensywności smaku, aromatu oraz mocy przyrządzanej kawy. Istotnym elementem jest opcja elektronicznego ustawienia parametrów urządzenia, które będą za każdym razem powtarzane podczas jego pracy.

Niezwykle często na ostateczną decyzje mają wpływ umiejętności baristy, liczba osób odwiedzających punkt, w którym serwowana jest kawa lub twoje upodobania.

Sposób parzenia kawy to jedno. Na szczególną uwagę zasługuje również funkcja spieniania mleka. W końcu to ono nadaje ostateczny smak i kształt kawy. Dlaczego? W zależności od rodzaju napoju mleko może przybierać nieco bardziej aksamitną konsystencję lub być mocniej napowietrzone przypominając delikatną piankę. Ekspres automatyczny w swoich funkcjach ma możliwość spieniania mleka równocześnie z zaparzaniem kawy. Dzięki takiemu rozwiązaniu po wybraniu odpowiedniej opcji do kubka lub filiżanki wleje się gorące espresso a następnie z drugiego dozownika idealnie spienione mleko.

Dla fanów ręcznego spieniania mleka przygotowane zostały ekspresy wyposażone w specjalną dyszę oraz pokrętło lub przycisk. Tutaj za pomocą natrysku gorącej wody pod wysokim ciśnieniem mleko zostaje podgrzane i odpowiednio napowietrzone, a ty masz pełną kontrolę nad jego ostatecznym wyglądem. Co więcej, ta opcja pozwala na wykonanie fantazyjnych wzorów na kawie, które z pewnością przypadną klientom do gustu.

Kawa to napój, który przynosi dużą dawkę energii i mobilizuje do dalszego działania. To właśnie dlatego doskonale sprawdza się nie tylko w gastronomii, ale również miejscu pracy oraz w domowym zaciszu. Jeśli zależy ci na jakości i co najważniejsze wydajności sprzętu postaw na sprawdzone marki. Coffee Style to renomowany producent, z którego usług korzysta tysiące zadowolonych konsumentów. Dołącz do tego elitarnego grona i delektuj się pyszną kawą, kiedy tylko chcesz.

