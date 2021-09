Produkujesz zdrową żywność i chcesz ją zaoferować innym? Internet daje duże możliwości!

Najważniejsze zasady znakowania żywności opakowanej

Jedną z podstawowych zasad, o których trzeba pamiętać, chcąc sprzedawać własne produkty spożywcze, jest konieczność znakowania ich w języku polskim. Treści muszą być precyzyjne oraz łatwe do zrozumienia. Kupujący powinien poznać podstawowe informacje znajdujące się na etykiecie produktowej jeszcze przed samym zakupem. Etykieta natomiast musi być czytelna, z odpowiednią wielkością czcionki (minimum 1,2 mm) i prawidłowym układem treści.

Ważne też, żeby nie wprowadzać konsumentów w błąd – np. nazywając produkt „ekologicznym”, jeśli nie zostało to potwierdzone przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Jeśli wyroby powstają w sposób przemysłowy i z wykorzystaniem aromatów lub dodatków do żywności, nie można ich nazywać „domowymi”, czy „wiejskimi”.

Warto pamiętać też, że żywność musi być zgodna z przepisami prawa nie tylko w zakresie znakowania, ale także w kwestiach higienicznych i jakości handlowej, a stosowane opakowania powinny być przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Jak znakować wybrane produkty spożywcze?

Oprócz m.in. informacji o warunkach przechowywania, terminie przydatności do spożycia, wadze i użytych składnikach, projektując etykietę produktową należy pamiętać o innych ważnych aspektach.

Zacznijmy od przetworów owocowych. Dżemy, konfitury, galaretki, marmolady czy powidła to produkty, których wymogi jakościowe zostały ściśle zdefiniowane w jednym z rozporządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przepisy precyzyjnie podają np. minimalne wymagania w zakresie choćby ilości owoców użytych do produkcji określonych przetworów. W przypadku tych produktów warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. W nazwie musi znaleźć się wskazanie owoców, jakie zostały użyte do produkcji. Jeśli produkt zawiera więcej niż dwa owoce, można go nazwać przetworem wieloowocowym. Nie może zabraknąć też informacji o pasteryzacji i innych procesach stosowanych przy produkcji. Z kolei jeśli na etykiecie nie ma tabeli z informacjami o wartościach odżywczych, niezbędne jest wskazanie zawartości cukru w produkcie gotowym do spożycia.

W przypadku miodów nie wolno zapomnieć o podaniu ich pełnej nazwy i rodzaju (np. wielokwiatowy, faceliowy) oraz kraju pochodzenia. W ten sposób można określać wyłącznie produkt wytworzony przez pszczoły, bez żadnych dodatkowych składników. Samo ogłoszenie o sprzedaży produktu natomiast warto uzupełnić o kilka zdań na temat swojej pasieki czy np. rodzinnej tradycji produkcji miodów.

Podczas znakowania pieczywa szczególną uwagę należy zwrócić na podawanie jego nazwy. Chlebem orkiszowym nie można nazywać produktu, w którego składzie mąka orkiszowa nie jest w przewadze ilościowej w stosunku do pozostałych składników sypkich. Popularne i zdrowe chleby na zakwasie mogą z kolei być takim mianem określane na etykietach, jeśli naturalny zakwas stanowi fundament procesu produkcji.

Trendy w produkcji opakowań

Ładne opakowanie przyciąga uwagę. Jeśli zainteresowany ma do wyboru dwa produkty w tej samej cenie, zachęcić go może do zakupu ten bardziej atrakcyjny wizualnie. Transparentność, estetyka retro i ekologia – te trzy trendy są obecnie najsilniejsze.

Klienci chcą widzieć, jak wygląda produkt i co tak naprawdę kupują. Przezroczyste opakowania pokazujące zawartość, udowadniają jego wiarygodność i autentyczność. Coraz więcej konsumentów zwraca też uwagę na ekologiczność i wybieranie przyjaznych dla środowiska opakowań. Warto więc opierać na tym swoje działania, minimalizując jednocześnie produkcję odpadów czy wykorzystanie plastiku.

Popularny, szczególnie przy produkcji opakowań do przetworów owocowych, jest styl vintage, dzięki któremu uzyskuje się wrażenie powrotu do przeszłości, produktów z babcinej spiżarni, podkreślając przy tym wielowiekową tradycję i regionalne pochodzenie.

Co z żywnością nieopakowaną?

Jeśli żywność jest przeznaczona do sprzedaży w formie nieopakowanej lub jest pakowana na życzenie klienta, w miejscu sprzedaży takiej żywności (stacjonarnie oraz online) producent jest zobowiązany przedstawić konsumentowi konkretne dane, zgodne z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi (m.in. nazwę produktu, wykaz składników, dane producenta). W przypadku np. znakowania ziemniaków oraz mięsa, producent powinien wskazać kupującemu informację o pochodzeniu produktu.

Siła internetu i serwisów z ogłoszeniami

Ostatnie półtora roku tylko potwierdziło, jak istotne znaczenie w sprzedaży ma internet. Jakie korzyści daje oferowanie swoich produktów w sieci? Przykładowo w serwisie OLX co miesiąc średnio ponad 1,5 miliona osób szuka ogłoszeń związanych z żywnością i produktami rolnymi, mogąc wybierać spośród ponad 20 tysięcy ofert.

Najwięcej osób poszukuje ogłoszeń z kategorii Rolnictwo/Ryneczek w niedzielę (średnio 90 tysięcy osób). Najwięcej z nich pochodzi z województwa mazowieckiego i małopolskiego (około 2,5 tys. ogłoszeń). W ścisłej czołówce są producenci z Wielkopolski, Śląska i Lubelszczyzny (około 2 tys. ofert).

Co można znaleźć w ogłoszeniach w kategorii Rolnictwo/Ryneczek? Mogą to być m.in. świeże jaja od rolników, żywność ekologiczna, produkcja miodów, serów, zdrowe przetwory owocowe, grzyby. Każdy producent zdrowej żywności znajdzie tu dla siebie miejsce i nowe grono klientów.