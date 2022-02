Produkty uciskowe — jak wybrać?

Stosując kompresjo terapię, trzeba koniecznie odpowiednio dobrać rozmiar pończoch uciskowych i poziom kompresji. Materiały uciskowe są bardzo przydatne zarówno w leczeniu niewydolności żylnej, jak i jej zapobieganiu u osób szczególnie narażonych na wystąpienie tego problemu. Sama kompresjoterapia to oczywiście za mało w przypadku rozwiniętej niewydolności, jest ona jednak w stanie pomóc zahamować rozwój choroby, a także zmniejszyć towarzyszący jej ból.

Przewlekła niewydolność żylna wiąże się bowiem nie tylko z nieestetycznymi pajączkami na nogach, ale i codziennym dyskomfortem oraz bólem. Kompresjoterapia obejmująca stosowanie m.in. pończoch uciskowych może tutaj naprawdę wiele zdziałać, pod warunkiem, że rozmiar wyrobów uciskowych będzie właściwie dobrany. Wybierając produkty uciskowe, koniecznie zwróć uwagę na pomiar nóg:

w obwodzie kostki,

rozmiar łydki,

obwód pod kolanem,

obwód w połowie ud,

obwód 4 cm poniżej pachwiny.

Wszystko zależy od tego, czy interesuje cię rozmiar podkolanówek, pończoch czy rajstop uciskowych. Pomiarów dokonywać należy zawsze rano, kiedy nogi są wypoczęte po nocy.

Na co zwrócić uwagę, kupując wyroby uciskowe?

O ile w przypadku tradycyjnych pończoch, podczas zakupów zwracasz uwagę przede wszystkim na grubość rajstopy (oznaczoną symbolem DEN), o tyle w przypadku doboru rozmiaru pończochy uciskowej nie ma to większego znaczenia. Pończochy uciskowe 2 stopnia dzięki specjalnemu splotowi mogą być równie przewiewne latem, co chroniące przed zimnem. Najważniejszy w tym przypadku jest ucisk i jego wartość. Należy dopasować go do skali problemu.

Wyróżnia się ucisk profilaktyczny (od ok. 8 do 17 mmHg). Stosuje się tego typu produkty w działaniach profilaktycznych, kiedy zaczynają ci przeszkadzać zmęczone, bolące i ciężkie nogi. Pojawia się ich opuchnięcie w okolicy kostki, ale obrzęk ten ustępuje po przespanej nocy.

Kolejny poziom to tzw. 1 klasa ucisku. Produkty tego typu stosuje się przy pierwszych zmianach żylnych, pękaniu naczynek, pajączkach. Warto rozważyć ten zakup, jeśli towarzyszy ci ciągły ból nóg, a obrzęk kostki nie ustępuje po nocy.

W przypadku jeszcze bardziej zaawansowanego stanu niewydolności żylnej stosuje się produkty 2 i 3 stopnia ucisku, natomiast przed ich zakupem najlepiej jest skonsultować się ze specjalistą i zakupu dokonać zgodnie z jego zaleceniami.