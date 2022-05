Procesory AMD - co warto o nich wiedzieć?

AMD – elektroniczny gigant

AMD to skrót od Advanced Micro Devices i właśnie pod tą nazwą funkcjonuje spółka założona w 1969 roku. Już w latach 70. i 80. firma specjalizowała się w produkcji pamięci RAM, mikroprocesorów czy procesorów. Właśnie rozwój w segmencie procesorów przyczynił się do wielkiego, rynkowego sukcesu AMD, a zarazem zrewolucjonizował branżę. Komputery z układem AMD K6 pozwoliły obniżyć ceny urządzeń, tak aby stały się powszechnie dostępne. Firmie udało się też osiągnąć historyczny pułap taktowania 1 GHz (w 2000 roku). Bardzo szybko z technologii przedsiębiorstwa zaczęły korzystać takie marki jak IBM czy Apple. Dziś jedyną poważną konkurencją dla producenta z Kalifornii jest marka Intel – równorzędny rywal o uznanie klientów. Co ważne, wyroby obu rynkowych liderów zamówisz wygodnie w sklepie sferis.pl.

AMD Ryzen – nowoczesne procesory z górnej półki

Od 2017 roku firma AMD produkuje wielordzeniowe, zaawansowane technologiczne procesory z serii Ryzen. Co stanowi o ich popularności? Przede wszystkim bardzo wysoka wydajność pracy, co jest szczególnie odczuwalne, gdy użytkownik wykorzystuje komputer do zaawansowanych zadań:

gry w najnowsze i najlepsze tytuły,

projektowania graficzne,

zaawansowanej obróbki dźwięku, zdjęć czy video.

Gra jest szybsza i lepsza pod względem parametrów graficznych, a sam komputer wytrzymuje nawet najbardziej wymagające zadania obliczeniowe. Najlepsze procesory AMD należy traktować równorzędnie do czołowych modeli w ofercie wielkiego rywala, czyli marki Intel.

Inwestycja, która się opłaca

Podstawowe warianty procesorów AMD do standardowych zastosowań domowych i biurowych kosztują zaledwie kilkaset zł. Wybór jest spory, dlatego nie powinny dziwić Cię oferty ok. 150 czy 400 zł za konkretny model. Nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby mieć świadomość, że możliwości skonfigurowania komputera są dziś bardzo szerokie – wiele różnych procesorów, kart graficznych czy innych podzespołów kupisz w sklepach internetowych.

Procesory z serii AMD Ryzen są już droższe, mogą kosztować 1500, 2500 czy nawet 3500 zł. Wybór zależy zatem od indywidualnych potrzeb i oczekiwań względem sprzętu. Przykładowo, 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5950X o taktowaniu 3,4 GHz, obsługujący 32 wątki, to wydatek rzędu kilku tys. zł. W zamian jednak otrzymujesz najwyższą wydajność – doskonałe renderowanie 3D, niezawodną pracę specjalistycznych programów czy przystosowanie do najbardziej wymagających gier na rynku.

Inwestycja w procesor AMD przynosi więc określone korzyści. Możesz wybrać budżetowe technologie w atrakcyjnej cenie i o dużej dostępności albo wydać wielokrotność tej kwoty, aby mieć najlepsze możliwe wyposażenie komputera stacjonarnego lub laptopa. Decyzja należy do Ciebie. Pamiętaj, że w każdym wariancie zakupy warto zrealizować online – z uwagi na lepsze ceny i większą dostępność różnorodnych modeli procesorów AMD. W ten sam sposób podejdź do kompletowania pozostałych podzespołów i części. Powodzenia!