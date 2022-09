Prezent na rocznicę ślubu

Jak uczcić rocznicę ślubu

Papierowa, porcelanowa, bawełniana, skórzana, cukrowa, wełniana, stalowa itd. - nazw rocznic ślubu jest wiele, a każdą z nich warto spędzić z bliską osobą, ciesząc się chwilami we dwoje i dbając o odpowiednią oprawę. Zależnie od zainteresowań danej pary z okazji rocznicy ślubu można podarować bliskiej osobie np. bilet na koncert ulubionego zespołu, zaplanować wspólną wycieczkę, romantyczną kolację w restauracji, podarować voucher do ulubionego sklepu lub piękną, wieczną różę. Poniżej lista prezentów, które warto wybrać dla ukochanej z okazji rocznicy ślubu.

Pomysł na prezent z okazji rocznicy ślubu - wieczne róże

Róże to kwiaty, które nieodłącznie kojarzą się z miłością. Z okazji rocznicy ślubu warto podarować je ukochanej osobie, wyrażając wdzięczność za wspólnie spędzone lata. Jednak tradycyjne róże mają to do siebie, że dość szybko więdną. Alternatywą są piękne róże w pudełku, czyli wieczne róże w pudełku, które można przechowywać nawet przez okres dwóch lat. Flower Box to idealny pomysł na prezent, który będzie cieszył wzroku ukochanej kobiety przez długie lata.

Wieczne róże wykonane są z dbałością o wszystkie detale i pięknie odwzorowują naturalne rośliny. Pudełko pełni funkcję zarówno użytkową, jak również dekoracyjną, dzięki czemu prezentuje się bardzo efektywnie. Z pewnością taki prezent zrobi ogromne wrażenie na bliskiej kobiecie.

Co istotne, można podarować wieczne róże osobom, które nie lubi żywych kwiatów, ponieważ mają alergię – wieczne kwiaty nie wytwarzają żadnych pyłków.

Pomysł na prezent z okazji rocznicy ślubu - romantyczna kolacje we dwoje

Z okazji rocznicy ślubu warto zadbać o elegancki strój i zamówić stolik w dobrej restauracji, zapraszając bliską osobę na romantyczną kolację tylko we dwoje. To okazja by spędzić niezapomniane chwile w dobrej restauracji, o kameralnej atmosferze, w której nastrój pasuje do tak ważnego wydarzenia jakim jest rocznica ślubu. To również dobry czas na to aby małżonkowie na chwilę oderwali się od szarej codzienności i spędzili intymne chwile we dwoje. W końcu kolejna rocznica dopiero za rok :)

Pomysł na prezent z okazji rocznicy ślubu - misie wykonane z róż

Rocznica ślubu to idealna okazja aby podarować bliskiej osobie misia wykonanego z piankowych róż. To wyjątkowy prezent, który pozytywnie zaskoczy każdą obdarowaną osobę. Można wybrać np. małego misia, który składa się z ponad 500 piankowych róż lub też dużego, mającego ponad 1000 róż. Dostępne są również misie z piankowymi sercami. Tego typu prezent z pewnością zachwyci każdą obdarowaną osobę, ponieważ misie wykonane są z wysokiej jakości róż, które pięknie odzwierciedlają naturalne rośliny i są efektem ręcznej pracy.

Pomysł na prezent z okazji rocznicy ślubu - wspólny wyjazd

Miłośnicy turystyki i wyjazdów z okazji rocznicy ślubu mogą zaplanować wspólną wycieczkę lub romantyczny weekend we dwoje, z takimi atrakcjami jak np. kolacja we dwoje w urokliwym miejscu lub też lot balonem albo skok na bungee. Tak ekstremalne sposoby na uczczenie tak wyjątkowego dnia jakim jest rocznica ślubu pozwalają zadbać by nie było nudno i na długo zapadają w pamięć.

Podsumowanie prezentu na rocznicę ślubu

Rocznica ślubu to ważne wydarzenie w życiu każdego małżeństwa i niezależnie od tego czy spędza się ją w domowym zaciszu, jedząc romantyczną kolację we dwoje, czy też wybiera się ekstremalną wycieczkę, która zapewnia moc wrażeń, jednak zawsze warto zadbać o właściwą oprawę. Idealnym pomysłem na prezent w tym dniu są romantyczne misie z róż lub też wieczne róże, które na długo zachowują estetyczny wygląd i cieszą wzrok obdarowanej osoby.

