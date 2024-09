Prawie 60 proc. pracujących Polaków uważa, że zarabia za mało w stosunku do umiejętności, blisko 40 proc. planuje zmianę pracy

Jedynie 27 proc. polskich pracowników i pracowniczek uważa, że w obecnym miejscu pracy otrzymuje wynagrodzenie adekwatne do ich umiejętności wynika z najnowszego raportu Rynek pracy w Polsce od No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami.

Możliwości utraty zatrudnienia boi się mniej niż ¼ badanych, a 62 proc. nie widzi powodu do takich obaw.

Kolejne 37 proc. planuje taką zmianę jeszcze w tym roku, a niemal co 10. osoba wciąż się waha.

Liczba ofert zatrudnienia adresowanych do pracowników i pracowniczek w drugim kwartale roku spadła o prawie 28 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału. Jednak, patrząc w dłuższej perspektywie, widać, że rynek jest bardzo zmienny, a liczba ogłoszeń o pracy układa się w kształt sinusoidy. Dane GUS prognozują odbicie jesienią, a patrząc całorocznie, potwierdzają, że zatrudnień w tym roku powinno być czterokrotnie więcej niż zwolnień – mówi Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.