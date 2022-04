Pracownicy z Ukrainy są bardzo pożądani na polskim rynku pracy. Pracodawcy chcą oferować im zatrudnienie i to na długo

Pracownika mówiącego po polsku szuka 6 na 10 firm. Jak wskazują eksperci Antal, wyzwaniem może okazać się zatrzymanie w Polsce specjalistów mówiących po angielsku, których wyższymi płacami kusić będą zachodnie rynki.

Potencjał, jaki długoterminowo mogą przynieść ze sobą pracownicy z Ukrainy, doceniają przede wszystkim sektory, które od dłuższego czasu mierzą się z niedoborami kadrowymi, w tym brakami specjalistów i menedżerów. Są wśród nich m.in. IT, budownictwo, transport i logistyka. Obserwujemy dużą gotowość wśród pracodawców do zatrudniania ukraińskich wyspecjalizowanych pracowników na dłuższy okres i do oferowania im stabilnych umów o pracę. A także gotowość do wsparcia w zakresie nauki języka, integracji z firmą i odnalezienia się w nowej i niełatwej sytuacji. Na razie trudno oszacować ilu uchodźców dołączy do naszego rynku pracy, bo pamiętajmy, że mamy do czynienia z migracją humanitarną, a nie zarobkową, ale widzimy, że pracownicy są zmotywowani. Wśród nich jest wielu wartościowych specjalistów, o których warto szczególnie zadbać i zatrzymać ich na polskim rynku.

Większość pracodawców chciałoby, żeby specjaliści i menedżerowie z Ukrainy zostali w ich firmie dłużej niż rok. Umowę na taki czas chce zaproponować im 56% firm. Na równo 12 miesięcy pracowników ze Wschodu najchętniej zatrudniłoby 16% przedsiębiorców, pół roku preferuje 15%, a trzy miesiące lub mniej 13%. Jednocześnie niemal 8 na 10 chce zaproponować ukraińskim pracownikom umowę o pracę, 11% kontrakt, a 10% umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Angielski ważniejszy niż doświadczenie

Dla 73% polskich pracodawców kluczowa dla zatrudnienia specjalisty lub menedżera z Ukrainy jest znajomość języka angielskiego. Do języka polskiego firmy podchodzą z większą wyrozumiałością. Tą umiejętność jako wymaganą wskazuje 59% szefów. Co ciekawe, znajomość języków, szczególnie angielskiego, jest dla pracodawców ważniejsza niż doświadczenie w branży, którego wymaga 58% firm. Wykształcenia kierunkowego i wysokiej motywacji do pracy od ukraińskich specjalistów i menedżerów oczekuje odpowiednio 42% i 39% pracodawców.

Znajomość języka angielskiego daje swobodę dogadania się z zespołem, zwłaszcza w dużych miastach, a właśnie do nich ciągną uchodźcy. Niestety jednak dla naszych pracodawców angielski wystarczy też na innych rynkach. Mimo wysokiego wzrostu płac w Polsce, w branżach takich jak IT, logistyka czy finanse, zarobki specjalistów wciąż pozostają na niższym poziomie niż np. na zachodzie Europy. Dlatego istnieje duże ryzyko, że najlepsi pracownicy z Ukrainy wybiorą pracę w innym europejskim kraju. W związku z tym szczególnie ważne jest stwarzanie jak najlepszych warunków dla uchodźców, w tym wsparcia w nauce naszego języka, znalezieniu mieszkania czy opieki nad dziećmi dla przybywających do naszego kraju Ukrainek i Ukraińców.

Branże liczą na specjalistów z Ukrainy

Jak wskazują najnowsze dane GUS, na koniec IV kwartału 2021 roku w Polsce było 137,4 tys. wolnych miejsc pracy. To o prawie 63% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Jednocześnie najwyższy wskaźnik wakatów odnotowano w sektorach: informacja i komunikacja, budownictwo, działalność naukowa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa. To branże, w których pracodawcy szczególnie przychylnie patrzą na zwiększenie możliwości zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Jak wynika z badania Antal, już 75% przedstawicieli transportu i logistyki liczy, że napływ Ukraińców długofalowo zwiększy pulę pracowników i wzmocni branżowy rynek pracy, takie zdanie ma 61% firm z sektora IT i telekomunikacji oraz 57% zajmujących się nieruchomościami i budowlanką. Podobnego zdania jest również specjalistyczny sektor farmacji i sprzętu medycznego, w którym ponad połowa (54%) wypatruje pozytywnych zmian w puli dostępnych pracowników w związku z rosnącymi perspektywami zatrudniania Ukraińców. Zdecydowanie na plus taką możliwość oceniają również branża BPO/SSC, FMCG oraz produkcja przemysłowa.

Autor:

Artur Skiba, prezes Antal

O badaniu

Antal Market Research w dniach 21-23 marca br. przeprowadził badanie na grupie 276 pracodawców metodą CAWI. 25% respondentów reprezentowało firmy liczące do 50 pracowników, 31% firmy liczące pomiędzy 51 a 250 pracowników, 13% firmy liczące pomiędzy 251 a 500 pracowników i 31% firmy liczące powyżej 500 pracowników.

