Praca na home office - jak wyposażyć domowe biuro?

Jak urządzić biuro w domu?

Urządzenie biura w domu nie ogranicza się do postawienia laptopa na stoliku. Jeżeli planujemy przez dłuższy okres pracować w systemie zdalnym albo hybrydowym, musimy odpowiednio wyposażyć nasze miejsce pracy. Odpowiednio, czyli jak?

Wszystko uzależnione jest od zakresu obowiązków, jakie wykonujemy. Niemniej jednak najczęściej korzystać będziemy z komputera w pozycji siedzącej. Dlatego trzy podstawowe elementy wyposażenia to stół, wygodny fotel i komputer. Przed komputerem prawdopodobnie będziemy spędzali od 6 do 10 godzin dziennie. Ważne jest więc zadbanie o dobry, ergonomiczny fotel, który będzie dobrze podpierał nasze plecy. Stolik powinien być na takiej wysokości, aby zapewnić prawidłowe ułożenie nadgarstków na klawiaturze.

Jakie są najbardziej polecane elementy wyposażenia domowego biura?

Pewne elementy wyposażenia biura możemy przenieść do naszych domowych warunków. Dobrze jest, aby w taki sposób zaaranżować gabinet lub stanowisko pracy, żeby czuć się komfortowo, ale także pracować efektywnie. Do najbardziej typowych elementów wyposażenia domowego biura zaliczamy:

1. Komputer – może to być komputer stacjonarny albo laptop, czyli wygodny komputer osobisty, który pozwoli nam przemieszczać się razem z naszą pracą po całym mieszkaniu. Możliwość zmiany miejsca wykonywania pracy jest bardzo wygodna. Niemniej jednak zdecydowana większość pracy na komputerze powinna być wykonana w ergonomicznej pozycji siedzącej przy biurku. Zadbanie o prawidłową pozycję pracy siedzącej ma kluczowe znaczenie dla kondycji naszego kręgosłupa.

2. Drukarka – w dzisiejszych czasach często pracujemy w tak zwanej chmurze, ale jednak czasami potrzebujemy wydrukować jakiś plik czy dokument, podpisać go i zeskanować.

3. Niszczarka – To niezbędny element wyposażenia domowego biura, zwłaszcza jeśli wykorzystujemy w pracy liczne dokumenty papierowe. Potrzeba posiadania niszczarki bywa często bagatelizowana. Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy pracujemy w biurze, czy w domu jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad RODO. Wszelkie niepotrzebne już dokumenty, wydruki czy skany powinniśmy koniecznie zniszczyć w niszczarce.

4. Artykuły papiernicze – kalendarze, notesy, długopisy, ołówki, nożyczki i inne artykuły papiernicze powinny zawsze znajdować się na swoim miejscu w naszym domowym biurze. Może zdarzyć się podczas rozmowy telefonicznej, że musimy coś bardzo szybko zapisać, a będzie to kluczowa informacja dla nas lub naszego pracodawcy.

5. Kosz na śmieci– niby nic takiego, a jednak bardzo przydatne i ważne urządzenie. Możemy wybrać automatyczny kosz na śmieci, który pozwoli zachować higieniczne warunki pracy i przy okazji wprowadzi trochę innowacji do naszego domowego gabinetu.

6. Ekspres do kawy – pamiętajmy, że pracodawca nie jest zobligowany do zapewnienia nam takich udogodnień, jakim jest ekspres do kawy. Jeśli jednak nie wyobrażamy sobie efektywnej pracy bez kubka dobrej kawy, zadbajmy o to, aby w naszym domu pojawił się dobrej jakości ekspres do kawy.

Czym jest efektywność w modelu pracy na home office?

Pamiętajmy, że praca na home office powinna być równie wydajna i efektywna, co praca wykonywana w biurze. W jaki sposób możemy zadbać o jej efektywność w domu? Przede wszystkim powinniśmy wygospodarować określoną przestrzeń na domowe biuro i przestrzegać godzin pracy. Jeśli nie dysponujemy osobnym pokojem na przekształcenie go w domowy gabinet, wygospodarujmy wydzieloną przestrzeń na biurko i nie przenośmy pracy po całym domu. Zdecydowanie nie urządzajmy gabinetu w sypialni, bo albo będziemy myśleli o odpoczynku w trakcie pracy albo nie będziemy mogli odpocząć leżąc na łóżku i patrząc na stertę papierów kłębiących się na biurku. Pracodawcy często wspominają o „work life balance” i my też o tym pamiętajmy!

Foto: Adobe Stock, treść: materiał partnera