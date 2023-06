Pożyczki pozabankowe, czy są bezpieczne?

Bezpiecznie jak w banku

Pożyczki pozabankowe to tak naprawdę kredyty konsumenckie, przyznawanie nie w oparciu o Prawo Bankowe a Ustawę o Kredycie Konsumenckim. Legalnie działające firmy pożyczkowe muszą dysponować wystarczająco dużym kapitałem własnym, być zarejestrowane przy KNFie oraz działać na podstawie obowiązujących przepisów – regulujących między innymi maksymalne koszty, zapisy umowy czy warunki spłaty. Jeśli więc chodzi o sytuację prawną, są bardzo bezpieczne a Klienci są dobrze zabezpieczeni. Zawsze mogą również składać skargi na działania pożyczkodawcy – jednak na rynku pozabankowym działa kilka organizacji branżowych dbających o samoregulację rynku. Innymi słowy – zrzeszeni w podobnych organizacjach pożyczkodawcy sami dbają o to, żeby wykrywać i raportować ewentualne nadużycia. W ciągu ostatniej dekady udało się je zatem praktycznie wyeliminować. Zawsze warto przeczytać umowę, jednak pożyczając w legalnie działającej firmie można być pewnym braku ukrytych kosztów, egzekwowania określonych przez prawo limitów kosztów i uczciwej obsługi. Więcej informacji o pożyczkach pozabankowych znajdziesz tutaj: https://www.smartney.pl/blog/bezpieczenstwo/na-jakiej-zasadzie-dzialaja-pozyczki-pozabankowe/2015

Dane bezpiecznie jak w sejfie

Bezpieczeństwo danych jest bardzo istotne. Dlatego chcielibyśmy szybko uspokoić: firmy pożyczkowe są świetne w dbaniu o nie. Zatrudniają zespoły odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, które czuwają nad tym, by nie dochodziło do żadnych wycieków ani nieautoryzowanego wykorzystania informacji, którymi dysponują. Większość podobnych firm działa na rynku od kilku zaledwie lat, tworząc firmę korzystały więc z najnowocześniejszych dostępnych technologii. Powstawały w czasach, kiedy wszyscy korzystaliśmy z internetu – od początku więc myślały o bezpieczeństwie. Ryzyko, że hakerzy znajdą w nich jakąś lukę jest więc znacząco mniejsze. Oczywiście, to nie tak, że nie trzeba uważać – przede wszystkim ważne upewnienie się, czy rzeczywiście mamy do czynienia z legalną firmą. Czy nasze połączenie ze stroną jest bezpieczne i czy nikt się nie podszywa pod pożyczkodawcę – warto sprawdzić, czy w adresie witryny nie ma żadnych literówek! Jeśli jednak skorzystamy z oferty pożyczkodawcy, którego wcześniej zweryfikujemy można spać spokojnie: dane są bezpieczne.

Oszuści nie śpią!

Stwierdzenie to brzmi jak banał, ale nigdy nie traci na znaczeniu. Do zdecydowanej większości cyberprzestępstw dochodzi z powodu braku czujności osoby oszukiwanej. Dlatego zawsze, gdy podajemy swoje dane lub mamy do czynienia z pieniędzmi warto zachować ostrożność. Przede wszystkim, dobrze jest korzystać ze sprawdzonych pożyczkodawców, takich jak Smartney. Jednak również na innych witrynach zazwyczaj wystarczy zachować czujność, by zadbać o swoje bezpieczeństwo. Oszuści starają się wyprowadzić swoje ofiary z równowagi tak, by podjęły nieprzemyślane decyzje – jeśli o tym wiemy, dużo łatwiej jest uniknąć zagrożenia. Warto zwracać uwagę na to, czy maile albo wiadomości z nietypowymi prośbami na pewno przychodzą z właściwego adresu e-mail. A jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to praktycznie każda instytucja pożyczkowa czy sklep internetowy ma swoją infolinię, gdzie można zadzwonić i je rozwiać.

