Pożyczka ratalna – co to takiego? Gdzie szukać najlepszych ofert?

Pozabankowa pożyczka ratalna – co to takiego?

Pożyczki ratalne przez Internet są dostępne praktycznie dla każdego. Jak to możliwe? Ten typ finansowania może otrzymać każdy, kto ma skończone minimum 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Co ciekawe, taka forma pożyczki oscyluje w podobnych kwotach, jak popularne kredyty bankowe spłacane długoterminowo. Pod pojęciem pożyczki ratalnej często kryją się także zakupu na raty (najczęściej produktów RTV i AGD). W każdym z wyżej wymienionych przypadków finansowanie ma formę pożyczki ratalnej spłacanej w określonym czasie co miesiąc z ustaloną ratą.

Pożyczka ratalna – dlaczego warto z niej skorzystać?

Jest wiele powodów, dla których warto korzystać z Internetowych pożyczek ratalnych. Do największych zalet tego typu finansowania, zaliczamy:

ekspresową decyzję o przyznaniu pożyczki nawet w ciągu kilkunastu minut;

opcja skorzystania z długoterminowego okresu spłaty;

szansa na dokładne przeanalizowanie swoich możliwości finansowych ze względu na długi okres spłaty;

możliwość sfinansowania dowolnego celu.

Jak widzisz, pożyczka ratalna to świetna opcja dla każdego, kto potrzebuje dodatkowych środków na zakup wyposażenia domowego, sprzętu elektronicznego i nie tylko. Z pożyczki na raty warto skorzystać, chociażby dlatego, iż jest w pełni dostępna przez Internet. Oznacza to, że wszelkie formalności dopełnisz bez potrzeby wychodzenia z domu, a środki w ramach finansowania zostaną wypłacone maksymalnie w ciągu 1-2 dni roboczych od czasu podpisania umowy.

Jaki jest koszt pożyczki ratalnej? Najważniejsze informacje

Koszty pożyczki ratalnej mogą być różne. Chcesz wiedzieć, co wpływa na ostateczne koszty zaciągnięcia pożyczki na raty? To prosta sprawa. Na całkowity koszt finansowania składają się takie elementy, jak:

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania;

opłaty związane z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki na raty;

prowizja instytucji udzielającej pożyczki ratalnej;

odsetki dla firmy pożyczkowej lub banku.

Pamiętaj, że im dłuższy okres spłaty wybierzesz, tym większe będą finalne koszty finansowania w ramach pożyczki ratalnej. Niektóre firmy pożyczkowe i banki pobierają dodatkowe prowizje za udzielenie pożyczki. Zawsze wybieraj takie oferty, które generują jak najmniejsze koszty. Dzięki temu miesięczna rata pożyczki ratalnej nie będzie zbyt dotkliwa dla Twojego domowego budżetu. Zestawienie najlepszych aktualnie dostępnych ofert znajdziesz tutaj: https://pozyczkowy-portal.pl/pozyczki-ratalne/.

Pożyczka ratalna a BIK – czy można otrzymać pożyczkę ratalną bez BIK?

Pożyczki ratalne są często udzielane przez pozabankowe firmy pożyczkowe. W takiej sytuacji istnieje możliwość zaciągnięcia zobowiązania nawet z negatywną historią kredytową. Pamiętaj, że w takiej sytuacji będziesz zobowiązany do poniesienia nieco większych kosztów w ramach pożyczki ze względu na spore ryzyko dla instytucji udzielającej finansowania. Pożyczka na raty bez BIK jest jak najbardziej możliwa, ale tylko na określonych warunkach i w niektórych instytucjach finansowych. Firmy, które chętnie udzielają pożyczek ratalnych bez BIK to m.in.:

Provident;

Bocian;

Eurocent;

i inne…

Potrzebujesz pożyczki ratalnej na wyposażenie swojego domu w sprzęt RTV i AGD? Taki rodzaj finansowania otrzymasz bez problemu w instytucjach pozabankowych i niektórych bankach. Doceń minimum formalności i złóż wniosek, by otrzymać pożyczkę na raty przez Internet.