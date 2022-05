Pożyczka na dowód - krok po kroku

Kredyt na dowód — jak złożyć wniosek?

Ogólnie rzecz biorąc, kredyt kojarzy się z bankiem, a banki od razu kojarzą się z zawiłymi formalnościami i wizytami w placówkach bankowych. Chociaż banki oferują tego rodzaju kredyty w standardzie, to ich przyznawalność nie jest zbyt wysoka. Potencjalny klient musi wykazać się krystaliczną historią kredytową, musi złożyć oświadczenie o zarobkach, ponieść koszty bankowe związane z prowizją za udzielenie kredytu i ubezpieczeniem na wypadek niemożliwości jego spłaty. Dużo wygodniejsze w aplikowaniu są pożyczki przyznawane przez internet. Optymalna pożyczka na dowód czasami wychodzi taniej niż w komercyjnym banku, a poza tym znacznie łatwiej jest ją zdobyć. Zawsze można trafić na promocję z okazji świąt, komunii świętej, wakacji czy rozpoczęcia roku szkolnego.

Pożyczka na dowód — czy warto?

Rynek produktów pozabankowych słynie z tego, że praktycznie prawie każda osoba pełnoletnia ma szansę na uzyskanie pożyczki. Takim działaniem ma przewagę nad tradycyjnymi bankami, które nawet lojalnych klientów potrafią traktować po macoszemu. Firmy udzielające pożyczek za pośrednictwem internetu nie mają wygórowanych wymogów względem potencjalnych pożyczkobiorców. Każda firma może mieć swoje warunki, ale ogólnie chodzi o to, by mieć obywatelstwo polskie, dowód osobisty, rachunek bankowy, telefon i dochód (forma zatrudnienia nie ma znaczenia). Wystarczy wypełnić formularz, przejść przez weryfikację i czekać na decyzję pożyczkodawcy. Pozytywna odpowiedź oznacza natychmiastową wypłatę pożyczki na rachunek bankowy, chyba że chodzi o czek Giro. Tak więc taka pożyczka na dowód to skarb dla osób, dla których liczy się czas i minimum formalności.

Jak skorzystać z najlepszej pożyczki na dowód?

Przy wyborze pożyczki trzeba przede wszystkim zapoznać się z pełną specyfikacją produktu. Trzeba mieć świadomość, ile wynosi prowizja, jakie są odsetki, a także opłaty w przypadku nieterminowej spłaty pożyczki. Nowi klienci dość często mogą na trafić na promocję chwilówek za 0%, ale muszę wiedzieć, że taka oferta dotyczy wyłącznie pożyczek krótkoterminowych, które zostały spłacone w terminie ustalonym w umowie. Więc jeśli klient zapomni zapłacić, to pożyczka promocyjna od razu zacznie generować koszty. Każdy potencjalny pożyczkobiorca najlepiej zna swoją finansową sytuację — jeśli ktoś wie, że nie da rady spłacić całej pożyczki po 30 dniach, niech wyszuka ofert ratalnych. Jest to wybór kierowany rozsądkiem, a poza tym zdecydowanie łatwiej jest spłacać pożyczkę w ratach niż w całości. Dobra współpraca z firmą pożyczkową to możliwość korzystania ze specjalnych ofert i promocji, a także budowanie pozytywnego wizerunku w BIK. Więcej informacji: https://www.radioram.pl/articles/view/44093/Jak-szukac-dobrej-pozyczki-w-internecie.