Poznajmy Poznań – miasto atrakcyjne z wielu powodów

Dlaczego akurat Poznań?

Wybór tego miasta nie jest przypadkowy. Poznań to piąte pod względem liczby ludności miasto w Polsce.

Jest stolicą Wielkopolski o bardzo bogatej ponad 1000-letniej historii. W Poznaniu znajdziemy wszystko to, co czyni miasto atrakcyjnym do życia. Z jednej strony jest to duży ośrodek akademicki, kulturalny i przemysłowy.

Z drugiej to jeden z największych rynków pracy, a zarazem miejsce, do którego każdego roku przyjeżdża ok. 2 mln turystów z kraju i zagranicy.

Co warto zobaczyć w Poznaniu?

Na liście atrakcji nie może z pewnością zabraknąć Starego Miasta z renesansowym Ratuszem. Co poza tym?

Ostrów Tumski z gotycką bazyliką i Zamkiem Przemysła II. Stary Browar będący połączeniem galerii sztuki z centrum handlowym. Miłośnikom historii z okresu II wojny światowej polecamy odwiedzić Zamek Cesarski, w którym swoją kwaterę miał sam Adolf Hitler. Miłośnicy saun i zieleni będą zachwyceni odpowiednio:

Termami Maltańskimi oraz Palmiarnią, w której znajdziemy ponad 17 tys. gatunków roślin.

Jeśli zaś chodzi o biznes, to w Poznaniu organizowane są słynne Międzynarodowe Targi Poznańskie. W stolicy Wielkopolski znajdziemy również jeden z największych parków naukowo-technologicznych – Poznań Science and Technology Park. Miłośnicy gier komputerowych wiedzą z pewnością, że to właśnie w Poznaniu prężnie rozwijają się firmy z tej branży.

26 uczelni wyższych czeka na studentów

Myśląc o podjęciu studiów, Poznań daje ku temu ogromne możliwości. W mieście funkcjonuje 26 uczelni publicznych i niepublicznych, na których studiuje ponad 100 tys. osób. To tutaj znajduje się trzeci co do wielkości uniwersytet w Polsce – im. Adama Mickiewicza. Dla osób, które mają młodsze dzieci, Poznań ma również bogatą ofertę. Na terenie miasta funkcjonuje 110 szkół podstawowych, w tym 88 publicznych oraz 35 liceów ogólnokształcących, w tym 28 publicznych.

Wiadomości Poznań, czyli skąd czerpać wiedzę o życiu w mieście?

Jeśli natomiast wcale nie zamierzasz się tu przeprowadzać, ale lubisz odwiedzić to miasto od czasu do czasu, zacznij regularnie śledzić wiadomości Poznań. Idealnym miejscem do tego jest np. portal wPoznaniu. Treści ukazujące się na jego stronach to stale aktualizowane wiadomości poznańskie z wielu dziedzin, które mogą przydać na co dzień począwszy od informacji dla kierowców o remontach i utrudnieniach w ruchu na drogach, przez wydarzenia kulturalne, sportowe, aż przez wszelkiego rodzaju sondy, artykuły i ciekawostki. W serwisie znajdziemy również informacje o bieżących wydarzeniach, w których można wziąć udział: festynach, zawodach, piknikach rodzinnych. Ogromną zaletą portalu jest to, że informuje on o najważniejszych sprawa miasta w zwięzłej formie, dzięki czemu podczas jednej, krótkiej wizyty możemy przejrzeć aktualności Poznań i zdecydować się np. na przyjazd do miasta ze względu na organizowane w nim atrakcje. Wiadomości regionalne dla odmiany mogą przydać się przedsiębiorcom, którzy planują rozwój biznesu w okolicach Poznania.

Podsumujmy zatem

Poznań to atrakcyjne pod wieloma względami miasto. Jego mieszkańcy doceniają to od lat. Planujący przeprowadzkę potrzebują wielu informacji, zanim zdecydują się w tu zamieszkań. Dlatego zdecydowanie polecamy odwiedziny naszego portalu, aby być stale na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. W ten sposób będzie nam o wiele łatwiej poznać jego klimat, zalety, ale też problemy, które napotykają lokalni mieszkańcy. Informacja nie bez powodu jest nazywana paliwem XXI wieku, szczególnie jeśli jest dobrze przygotowana.

Foto i treść: materiał partnera