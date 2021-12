Poznaj swoją kawę - espresso w 5 popularnych odsłonach

Espresso

Bijące rekordy popularności espresso to sposób przyrządzania kawy w ekspresie. Urządzenie powinno umożliwiać powolny przepływ gorącej wody o temperaturze 90,5-96 °C pod ciśnieniem wynoszącym 8,5-9,5 bara. Kawa świeżo palona powinna być bardzo drobno zmielona i ubita. Ponadto zazwyczaj wykorzystuje się mieszanki kilku gatunków. W tak przygotowanym napoju powinna być widoczna charakterystyczna pianka, która zapewnia wyjątkowy smak. Espresso serwuje się w małych, uprzednio podgrzanych filiżankach, które wypełnia się kawą do połowy. Dodatkowo podaje się szklankę wody do przepłukania kubków smakowych, co pozwala w pełni odkryć głęboki smak espresso.

Cappuccino

W wersji klasycznej cappuccino powstaje poprzez dolanie 125 ml spienionego mleka do 25 ml espresso, przy czym mleko przed spienieniem powinno mieć 100 ml objętości. Ważny jest też proces spieniania, do którego wykorzystuje się gorącą parę pochodzącą ze specjalnej dyszy zanurzanej w dzbanku z mlekiem. Istnieją także wytyczne dotyczące grubości pianki, która powinna wynosić około 1-2 cm. Taki napój z kawy ze sklepu online MK Cafe Fresh serwuje się w uprzednio podgrzanej filiżance z grubej porcelany. Co ciekawe, nazwa cappuccino odnosi się do podobieństwa do brązowych habitów kapucynów.

Caffe latte

Choć caffe latte ze względu na obecność mleka może kojarzyć się z cappuccino, to istnieje między nimi kilka zasadniczych różnic. Przede wszystkim dobrej jakości kawy jednorodne do espresso i spienione ciepłe mleko powinny mieć równe proporcje, a pianka powinna mieć grubość 1 cm. Ponadto latte serwuje się w wysokiej szklance, której towarzyszą spodek i charakterystyczna długa łyżeczka. Obecnie często na takiej kawie wykonuje się oryginalne wzory, jednak w wersji tradycyjnej takie ozdoby nie występują.

Latte macchiato

Latte Macchiato przypomina napój cafe latte, jednak nie jest jego synonimem. Najważniejsza różnica polega na tym, że w tym przypadku to espresso powoli po ściankach dolewa się do gorącego mleka z pianką. Dobrze przygotowane macchiato można poznać po tym, że ma trzy warstwy ułożone od dołu w następującej kolejności - mleko, espresso i pianka. Do serwowania używa się wysokiej, grubej szklanki z długą łyżeczką.

Americano

Ta odmiana espresso wyjątkowo nie pochodzi z Włoch i została rozpowszechniona przez amerykańskie kawiarnie. Do przygotowania takiego napoju warto wykorzystać wysokiej jakości kawy brazylijskie o wyjątkowym smaku i aromacie. Klasyczne americano powstaje bowiem przez zalanie espresso gorącą wodą, co osłabia wyrazistość i moc kawy. Ilość wody może wahać się od proporcji 1:1 do wersji z nawet 470 ml wody.