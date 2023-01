Powody, dla których warto wdrożyć system CRM do swojej firmy

Jeszcze kilkanaście lat temu systemy CRM kojarzone były z narzędziem dedykowanym korporacjom, sprawdzającym się wyłącznie w dużych firmach. Dziś jednak posiadanie CRMu w firmie postrzegane jest jako jedna z najskuteczniejszych metod prowadzenia sprzedaży. Dostępność systemów CRM oraz ich liczne benefity sprawiają, że coraz większe grono przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie tego narzędzia. To rozwiązanie łączące w sobie praktyczną funkcjonalność, efektywność pracy i lepsze rozumienie klienta.

Co to jest CRM?

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważne jest utrzymywanie dobrych relacji ze swoimi klientami. Niezależnie od tego, czy pracujesz z dziesięcioma, tysiącem czy dziesiątkami tysięcy konsumentów – każdemu z nich musisz dostarczyć pewne wartości, które zaspokoją ich potrzeby. To zadanie wydaje się teoretycznie niemożliwe przy dużych podmiotach, szczególnie z sektora bankowości i ubezpieczeń. Okazuje się jednak, że system CRM stanowi doskonałe rozwiązanie, które można porównać do „centrum komunikacji z klientem”. Sama nazwa CRM, czyli Customer Relationship Management oznacza „zarządzanie relacjami z klientem”. To tłumaczenie streszcza powód, do którego wykorzystuje się CRM – podjęcie szans sprzedażowych, rozeznanie potrzeb, aktywna sprzedaż, utrzymywanie kontaktu oraz opieka posprzedażowa.

Czy warto wdrożyć CRM?

Nie ma wątpliwości, że każdy przedsiębiorca dąży do maksymalizacji zysków poprzez pozyskiwanie nowych i utrzymanie obecnych klientów. Klienci zapomniani, porzuceni, pozostawieni sami sobie prędzej czy później zaczynają szukać lepszej alternatywy – tańszej, sprawniejszej, bardziej dopasowanej. System CRM pozwala na prowadzenie interakcji z klientem, jak również planowanie działań sprzedażowych. Nienachalny telefon z zapytaniem o zadowolenie, o ewentualne potrzeby i poinformowanie o nowej ofercie przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy. To z kolei sprawia, że klientowi trudniej jest odejść do konkurencji ze względu na pozytywne skojarzenia i poczucie zaopiekowania ze strony obecnego podmiotu. Nowi klienci z kolei będą czuć satysfakcję z błyskawicznej reakcji na ich zgłoszenie oraz pomoc w wyborze oferty.

Zalety systemu CRM w firmie

Decyzja o wdrożeniu systemu CRM w firmie to decyzja poparta świadomością licznych zalet związanych z tym narzędziem. Niezależnie od tego, czy profil przedsiębiorstwa zakłada współpracę z klientem indywidualnym, czy też firmowym, system CRM to doskonałe wsparcie sprzedażowe. Wśród wielu korzyści związanych z wdrożeniem CRM do firmy należy wymienić te najistotniejsze:

Gromadzenie wszystkich kontaktów w jednym miejscu – w zdigitalizowanym, zabezpieczonym systemie;

Sprawniejsze podejmowanie interakcji i obsługiwanie leadów gorących;

Możliwość scentralizowania kanałów komunikacyjnych firmy, takich jak telefon, e-mail, social media czy formularz kontaktowy;

Efektywniejsza praca poprzez obsługę większej liczby klientów w ciągu dnia;

Możliwość podglądu historycznej relacji z klientem i posiadanych produktów, co pozwala trafniej przewidywać potrzeby zakupowe;

Możliwość aktywnej analizy działań pracowników i skuteczności sprzedażowej;

Prostota obsługi systemu, którego intuicyjność nie wymaga długotrwałego wdrażania pracowników.

Jednym z najlepszych systemów CRM w tym segmencie jest SalesWizard – narzędzie stworzone przez polską firmę 4B Systems. Wielofunkcyjność i wszechstronność tego systemu CRM idzie w parze z wyjątkowo atrakcyjną ofertą cenową. To z pewnością bardzo dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które szukają niezawodnego narzędzia pomagającego w zwiększaniu skuteczności sprzedażowej.

Więcej o oprogramowaniu SaaS od 4B Systems znajdziesz tutaj.

