Poród w szpitalu - przygotowanie i powrót do domu

Szpitalny niezbędnik – co zabrać ze sobą?

Pakowanie torby do szpitala warto zaplanować odpowiednio wcześnie. W pierwszej kolejności przygotuj dokumenty:

karta przebiegu ciąży ,

, dowód osobisty ,

, legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. RMUA),

lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (np. RMUA), pisemna informacja o grupie krw i,

i, plan porodu ,

, wyniki wszystkich badań, szczególnie tych robionych przed porodem.

Jeśli zastanawiasz się, co wziąć do szpitala poza dokumentami, to pomocna może okazać się poniższa lista:

trzy nocne koszule ułatwiające karmienie piersią,

ułatwiające karmienie piersią, majtki i ciepłe skarpetki,

kapcie i klapki pod prysznic;

i pod prysznic; butelka wody mineralnej ,

, duże, chłonne podpaski albo podkłady poporodowe ;

; płyn do higieny intymnej,

papier toaletowy ,

, środek przyspieszający gojenie się krocza ,

, dwa ręczniki bawełniane ,

, kosmetyki ,

, coś do spięcia włosów,

przekąski.



Jak wygląda poród w szpitalu?

Pierwszymi osobami, z którymi zetkniesz się na porodówce, będą lekarz dyżurny i położna. Lekarz przeprowadzi wywiad lekarski, ustali też, jak zaawansowana jest akcja porodowa. Położna ustali z rodzącą, jaki będzie scenariusz narodzin dziecka – czy będzie nacinane krocze, podawane środki znieczulające itd.

Położna zmierzy także ciśnienie i przeprowadzi badanie KTG, czyli kardiotokografię. Położna jeszcze kilkakrotnie w czasie porodu będzie ponawiać to badanie, by mieć pewność, że akcja porodowa przebiega zgodnie z planem. W zależności od przebiegu akcji porodowej przyszła mama może otrzymać leki na przyspieszenie albo zahamowanie skurczów. Kiedy rozpocznie się poród, należy unikać zbyt wczesnego parcia i czekać na sygnał dany od położnej, gdy główka dziecka będzie ustalona w cieśni. Podczas porodu siłami natury kobieta na bieżąco widzi, co się dzieje, i aktywnie bierze udział w narodzinach dziecka. Aby zmniejszyć bóle macicy, dozwolone jest przyjmowanie różnych pozycji przynoszących ulgę ciężarnej.

Pierwsze godziny po porodzie kobieta spędza jeszcze na sali porodowej z przytulonym do siebie dzieckiem. To czas na odpoczynek, nawiązanie więzi z dzieckiem, pierwsze karmienie i przewijanie. Po 2-4 godzinach oboje zostaną przeniesieni na oddział położniczy.



Kiedy powrót do domu?

Czas pobytu w szpitalu zależy głównie od stanu matki oraz dziecka. Zastanawiasz się, ile dni w szpitalu po porodzie naturalnym będziesz musiała spędzić? Jeśli wszystko jest w porządku, powrót ze szpitala z noworodkiem zwykle następuje w drugiej lub trzeciej dobie po porodzie naturalnym i czwartej lub piątej dobie po cesarskim cięciu.



Jak ubrać noworodka na wyjście ze szpitala?

W ciepłych miesiącach wiosennych noworodka można ubrać w body z krótkim rękawem, pajacyk, a na wierzch założyć ciepły kaftanik lub grubszy sweterek. Latem wystarczy body z krótkim rękawem i pieluszka tetrowa do okrycia. A jak ubrać noworodka na wyjście ze szpitala jesienią? Na pewno przyda się cieplejszy zestaw ubranek – oprócz body i pajacyka zakładamy dziecku ciepłe sweterki i spodenki dresowe, a na wierzch – kurteczkę lub średniej grubości kombinezon. Do tego niezbędna jest czapeczka. Zimą polecamy zestaw złożony z body z długim rękawem, pajacyka z długim rękawem, kombinezonu zimowego, skarpetek, rękawiczek i czapeczki.



Twoje prawa po porodzie

Prawa kobiety rodzącej określają tzw. Standardy Opieki Okołoporodowej. Podstawowym prawem rodzącej jest prawo do poszanowania intymności i godności. Po porodzie rodzącej przysługuje dostęp do pełnej informacji na temat przebiegu ciąży, porodu, połogu, zastosowanych procedur medycznych. Mamie przysługuje również prawo do co najmniej dwugodzinnego, nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” (STS).

Zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia każda mama ma prawo do czterech wizyt położnej środowiskowej w ciągu sześciu tygodni po porodzie.