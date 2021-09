Poradnik Ochrony Danych Online

Fot. Firmbee, pixabay

Ustaw mocne hasła

Istnieje kilka kryteriów, według których jedne hasła są mocniejsze od innych. To dlatego, że hakerzy stosują metody słownikowe lub tzw. brute force, próbując łamać hasła dostępu do serwisów online. Wykorzystują tu popularne wyrażenia stosowane przez użytkowników (np. imiona, rzeczowniki) lub inne krótkie frazy. Zadbaj, aby twoje hasło spełniało następujące warunki, aby utrudnić im pracę:

Co najmniej osiem znaków,

W haśle powinna znajdować się co najmniej jedna cyfra i zarówno duże, jak i małe litery,

Hasło powinno zawierać co najmniej jeden znak specjalny (np. przecinek, znak zapytania).

Obecnie wiele portali wymusza bezpieczne hasła, tworzone w ten sposób przy zakładaniu konta, jeśli tak jednak nie jest, skorzystaj z powyższych wskazówek. Dodatkowo, warto też skorzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego, jeśli jest dostępne. To druga warstwa zabezpieczeń, polegająca na tym, że przy logowaniu musisz podać nie tylko hasło, ale też kod pin z aplikacji, albo wysłany przez SMS. Utrudnia to bardzo dostęp osobom niepowołanym, które muszą zdobyć jeszcze twój smartfon, by zyskać kontrolę nad kontem.

Skorzystaj z serwerów VPN

Samo zabezpieczenie hasła może jednak nie wystarczyć. Jeśli zależy ci nie tylko na bezpieczeństwie, ale także na anonimowości, warto skorzystać z serwerów VPN. Użytkownicy, którzy wiedzą co to vpn, doceniają możliwości ochrony jakie zapewnia ta Wirtualna Sieć Prywatna. Zależnie od dostawcy usług, to sieci, które anonimizują połączenie, utrudniając śledzenie w sieci. To dlatego, że użytkownik połączony przez VPN przekierowuje swoje połączenie na inny adres IP, zlokalizowany za granicą. To użytkownik decyduje z jakim serwerem się połączyć, co daje też dodatkowe możliwości omijania geoblokad.

Co więcej, serwery VPN nie są wcale drogie. Miesięczna subskrypcja to koszt zaledwie kilkunastu złotych. Instalacja VPN nie jest skomplikowana i nawet komputerowy laik poradzi sobie z konfiguracją i rozpoczęciem pracy. Oprogramowanie wirtualnych sieci prywatnych w zależności od dostawcy, dostępne jest na komputery z Windows i Mac, a także na urządzenia mobilne z Android i iOS. Można więc w ten sposób zabezpieczyć zarówno komputer podłączony do Internetu, jak również smartfon i tablet.

Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe

Kolejnym krokiem powinna być instalacja oprogramowania antywirusowego. Choć znajdujący się na komputerach Windows Defender jest bardzo skuteczny w walce z zagrożeniami, to warto sprawdzić też inne dedykowane rozwiązania antywirusowe, i to zarówno na telefon, jak i na komputer. Taki antywirus może bowiem nie tylko przeskanować pliki, które ściągasz na dysk. Oprogramowanie ma również funkcje ochrony poczty i automatycznie skanuje przychodzące maile, czy posiada bazę danych niebezpiecznych stron, uniemożliwiając do nich dostęp. Jak widzicie, nie trzeba wiele, aby chronić się przed zagrożeniami w sieci.