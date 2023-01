Poradnik dla osób samodzielnie rozliczających PIT 2023

Co to jest PIT? Jak rozliczyć PITy 2023? Pierwsze kroki w programie do rozliczania deklaracji podatkowych Przydatne porady dla osób, które samodzielnie rozliczają PIT

Nie dość, że dzięki e-PITy 2023 rozliczenie PIT staje się dostępne dla każdego podatnika, nawet jeżeli kompletnie nie znają się na podatkach, to dodatkowo program eliminuje ryzyko popełnienia błędów. Informacje wpisywane podczas korzystania z programu są od razu sprawdzane, więc jeżeli narzędzie wykryje jakąś nieprawidłowość, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Inne istotne korzyści wynikające z wybrania takiego narzędzia to między innymi możliwość szybkiego przesłania formularza do urzędu skarbowego oraz wbudowany kreator podpowiadający, z jakich ulg podatkowych można skorzystać, aby zmniejszyć wysokość podatku.

Co to jest PIT?

Zanim zabierzesz się za rozliczenie PITu, warto zacząć od zrozumienia, czym tak naprawdę jest PIT. Skrót ten pochodzi z angielskiego i oznacza podatek dochodowy (Personal Income Tax). Chociaż zdecydowana większość podatników płaci podatki co miesiąc lub kwartalnie, to roczne rozliczenie jest niezbędne, aby można było uwzględnić wszystkie uzyskane dochody. Dzięki temu może się okazać, że zapłacony wcześniej podatek był za wysoki i wówczas podatnikowi przysługuje zwrot pieniędzy. Działa to oczywiście w obie strony, więc jeżeli kwota zapłaconego podatku okaże się za niska, trzeba będzie w określonym terminie dopłacić brakującą kwotę do urzędu. Podatek za PITy 2022 można zapłacić gotówką w urzędzie lub na poczcie, ale najwygodniej jest skorzystać z bankowości internetowej i po prostu przesłać pieniądze ze swojego konta bankowego. W podobny sposób można otrzymać wspomniany zwrot podatku. Podatnicy, którzy rozliczają się przez internet, otrzymują zazwyczaj szybciej ewentualny zwrot, co również przemawia za wybraniem takiego rozwiązania.

Jak rozliczyć PITy 2023?

Samo rozliczenie PIT 2022 (czyli obowiązek, który należy wypełnić w 2023 r.) jest wbrew pozorom bardzo proste. Po prostu rozlicz PIT z użyciem darmowego programu PITy 2023, a nie będziesz musiał tracić czasu na szukanie porad w kwestii tego, jak rozliczyć PIT. Narzędzie jest regularnie aktualizowane, daje użytkownikowi UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) i może zostać uruchomione na dowolnym komputerze lub tablecie.

Bez względu na to, z jakich formularzy będziesz korzystał, pamiętaj, aby PIT-2 na 2023 rozliczyć od razu po otrzymaniu dokumentów od pracodawcy. Chociaż podatnicy mają na to kilka miesięcy, to jednak zostawianie tych spraw na ostatnią chwilę często prowadzi do niedotrzymania terminu. Szkoda więc ryzykować, że narazi się na różnego rodzaju nieprzyjemności, skoro dzięki e-PITy 2022 formularz PIT 2023 można rozliczyć w ciągu kilku minut i to bez wychodzenia z domu.

Pierwsze kroki w programie do rozliczania deklaracji podatkowych

Po uruchomieniu programu podatnik może wybrać, czy woli samodzielnie wybrać wszystkie odpowiednie opcje (w tym między innymi typ formularza PIT), czy też preferuje łatwiejszą ścieżkę i skorzysta z inteligentnego kreatora. Jest to świetna opcja niezależnie od tego, czy ktoś ma doświadczenie w tym, jak rozliczyć PIT przez internet, czy też robi to pierwszy raz. PIT rozliczenie 2022 z użyciem programu nie powinno zając więcej niż 5 minut. Można więc samemu rozliczyć swoje podatki, dokonać rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub przygotować rozliczenie PITu dla innych członków rodziny. Program bazuje na danych z podatki gov pl PIT, dzięki czemu większość danych jest automatycznie wypełniona. To sprawia, że PIT rozliczenie 2023 w większości przypadków będzie wymagało jedynie zaakceptowania formularza i sprawdzenia, czy nie da się skorzystać z dodatkowych ulg obniżających wysokość podatku dochodowego.

Przydatne porady dla osób, które samodzielnie rozliczają PIT

Na podatnik info można znaleźć wiele informacji, które ułatwiają rozliczanie PIT 2022. Często jednak pojawią się wątpliwości związane z tym, czy wybrać PIT-2 2022, czy może jednak skorzystać z innego formularza. Program rozwiązuje ten problem, bo dobierze odpowiednie druki na podstawie typu dochodów uzyskiwanych przez podatnika. Zamiast więc płacić księgowym za rozliczenie podatków, samemu rozlicz PIT 2022 gov, a zaoszczędzisz czas i pieniądze. Jeżeli natomiast chodzi o to, PIT 2023 do kiedy, to formularz trzeba wysłać najpóźniej do 2 maja 2023 r. Standardowy termin to 30 kwietnia, jednak jest to dzień wolny od pracy, co przełożyło się na wydłużenie terminu składania deklaracji.