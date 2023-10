Ponad połowa Polaków w wieku 30-59 lat rozważa zmianę branży na sektor IT

Najnowsze badanie pt. „Reskilling oczami Polaków”, prowadzone przez dr hab. Katarzynę Sekścińską, zwraca uwagę na rosnący trend zainteresowania zmianą branży zawodowej wśród dorosłych Polaków. Badanie objęło ogólnopolską próbę w wieku 30-59 lat i ujawniło, że główną motywacją do zmiany jest chęć zwiększenia zarobków. Brak umiejętności informatycznych i matematycznych stanowi jednak dla wielu barierę wstępu do sektora IT.

Jakie są wyniki badania

Ponad połowa (56%) badanych rozważa zmianę branży, a szczególnie dużo z nich skłania się ku sektorowi IT.

Głównym powodem zainteresowania zmianą branży są niewystarczające zarobki, co potwierdziło 57% respondentów.

Mimo to, 64% badanych jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy.

Stabilność zatrudnienia ceni sobie 43% badanych, a 33% uznaje swoje zarobki za satysfakcjonujące.

48% respondentów uważa branżę IT za trudno dostępną.

Aż 68% badanych uważa, że sukces w IT wymaga zdolności matematycznych.

Zdaniem ekspertów

W obliczu nieustannie ewoluującego krajobrazu zawodowego, kluczowe staje się głębokie zrozumienie motywacji, aspiracji oraz obaw pracowników w Polsce. Tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie adaptować się do przyszłości i kształtować środowisko pracy, które nie tylko odpowiada na różnorodne potrzeby, ale także wspiera rozwój i satysfakcję każdego pracownika - komentuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania.

Podnoszenie umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji staje się kluczowe dla pracowników wszystkich branż. Naszym celem jest pomóc pracownikom sprostać wyzwaniom związanym z automatyzacją i cyfryzacją, a także wesprzeć ich w przebranżowieniu i podnoszeniu umiejętności - podkreśla Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars.

Fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii - mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazon - Ten głód wiedzy i zdobywania nowych umiejętności doskonale widzimy, obserwując program „Postaw na Swój Rozwój”. Wierzymy, że to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – dla całego rynku, w co powinni uwierzyć wszyscy jego uczestnicy.



Szerszy horyzont

Badanie pokazuje, że Polska, podobnie jak inne kraje, doświadcza dynamicznych zmian na rynku pracy. Finanse zdają się być kluczową motywacją dla osób rozważających zmianę branży.

Jednakże, występujące stereotypy o branży IT mogą być barierą dla wielu potencjalnych specjalistów, albowiem to brak umiejętności, a nie niestabilność zatrudnienia czy złe relacje w pracy, jest główną barierą dla tych, którzy chcieliby wejść do branży IT. To może sugerować, że jest potrzeba lepszej edukacji i szkoleń, szczególnie w dziedzinach technicznych i matematycznych.

Co więcej, zaskakujące jest to, że większość badanych jest zadowolonych ze swojego obecnego stanowiska, co może wskazywać na to, że pomimo niezadowalających zarobków, inne aspekty jak stabilność czy relacje w miejscu pracy mają również duże znaczenie. Odpowiada to na długoterminowe badania o motywacjach pracowniczych, które zawsze były złożonym równaniem z różnymi zmiennymi.

Co jeszcze warto wiedzieć

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków.

Partnerem strategicznym badania jest Amazon.

Próba była zróżnicowana pod względem wielkości miejsca zamieszkania i reprezentowała wszystkie województwa w Polsce.

Co siódmy badany miał wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

Podsumowując

Badanie „Reskilling oczami Polaków” rzuca nowe światło na dynamikę i motywacje zmian na polskim rynku pracy. Pokazuje, że mimo satysfakcji z obecnej pracy, Polacy są otwarci na zmiany, zwłaszcza jeśli mogą to przełożyć na wyższe zarobki. To stawia pytanie o rolę edukacji i reskillingu w dostosowaniu się do przyszłych wyzwań rynku pracy.

Metodologia

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków w wieku 30-59 lat, zróżnicowanych pod względem płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania i statusu zawodowego. Wykorzystano technikę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna. Badanie odbyło się we wrześniu 2023 roku.

