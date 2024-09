Ponad 4,7 mld złotych to wartość zagranicznej sprzedaży polskich MŚP na Amazonie w 2023 r.

W skrócie:

W 2023 r. produkty eksportowało aż 90 proc. polskich MŚP sprzedających na Amazon.

Wartość sprzedaży eksportowej polskich MŚP na Amazon wyniosła ponad 4,7 mld zł.

W ubiegłym roku do rąk klientów Amazon trafiło ponad 30 mln produktów od polskich MŚP.

98 proc. badanych MŚP potwierdza, że dostęp do jednolitego rynku europejskiego przyniósł im korzyści.

MŚP odpowiadają za 34 proc. całkowitego polskiego handlu zagranicznego, a 77 proc. eksportu polskich MŚP trafia na jednolity rynek UE.

W ciągu 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej krajowy eksport towarów i usług wzrósł prawie sześciokrotnie, z 60 mld euro do 350 mld euro [1]. Z badań Amazon [2] - zrealizowanych przez Implement Consulting Group we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), firmą GONITO oraz Ipsos - wynika, że mali i średni przedsiębiorcy odpowiadają za ponad 1/3 polskiego handlu zagranicznego (34 proc.).

Aż 98 proc. z nich potwierdza ponadto, że możliwości międzynarodowej sprzedaży, jakie otwiera jednolity rynek europejski, przynoszą im korzyści - 77 proc. eksportu MŚP odbywa się w jego ramach.

Przedsiębiorcy coraz śmielej podążają zatem w stronę zagranicznej ekspansji, optymalizując procesy i skupiając się na rozwoju oferty dzięki wsparciu partnerów z międzynarodowym doświadczeniem w handlu.

Zaawansowane narzędzia sprzedażowe oraz dostęp do globalnego know-how marketplace pozwala przedsiębiorcom szybko reagować i odpowiednio dostosowywać swoje strategie rozwoju do zmieniających się potrzeb klientów. Chcemy zapewniać sprzedawcom narzędzia oraz usługi, które pomogą im zbudować silny biznes, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Przedsiębiorcy mogą liczyć na nasze wsparcie w praktycznie każdej sferze działalności handlowej - wyjaśnia Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

“Bezgraniczny” rozwój polskich przedsiębiorców

W 2023 r. na handel międzynarodowy postawiło aż 90 proc. rodzimych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na Amazon, co daje wzrost na poziomie 15 punktów procentowych więcej niż w 2022 r.

Ok. 70 proc. z nich eksportowało produkty do krajów Unii Europejskiej, generując sprzedaż o wartości ponad 4,3 mld zł.

Wśród kategorii produktowych z najwyższymi wynikami znalazły się Dom i kuchnia, Uroda, Odzież oraz Biznes, przemysł i nauka.

Najpopularniejszymi kierunkami, podobnie jak rok wcześniej, pozostały Niemcy, Francja, Włochy, Austria oraz Hiszpania.

Ponad 55 proc. polskich sprzedawców eksportowało także poza granice EU - najchętniej do Stanów Zjednoczonych.

Łączna wartość zagranicznej sprzedaży polskich MŚP na Amazon przekroczyła w 2023 r. poziom 4,7 mld zł.

Najwyższy przychód z międzynarodowej sprzedaży na Amazon osiągnęli w 2023 r. mali i średni przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego (ponad 800 mln zł), woj. małopolskiego (ponad 610 mln zł) i woj. wielkopolskiego (ponad 575 mln zł). Dla wielu z nich cross-border e-commerce okazał się punktem zwrotnym, prowadzącym ich biznes do sukcesu.

Wejście na Amazon było znaczącym krokiem dla rozwoju Retoo. Nasze produkty są już dostępne w 8 europejskich sklepach: w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Szwecji, Włoszech i oczywiście w Polsce, a wszystkie te lokalizacje odpowiadają za ponad 30 proc. sprzedaży Retoo. W 2023 r. zrealizowaliśmy wspólnie ponad 519 tys. zamówień. W najbliższych tygodniach planujemy też poszerzenie działalności o Wielką Brytanię - komentuje Mateusz Kacprzak z Retoo, firmy oferującej elektronikę, małe ADG i akcesoria do domu.

By wspierać sprzedawców w rozwijaniu sprzedaży zagranicznej, Amazon implementuje w poszczególnych krajach europejskie programy rozwojowe, dostosowując je do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Inicjatywy, takie jak cross-border.pl, projekt stworzony i uruchomiony w 2023 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Amazon, odgrywają kluczową rolę w ułatwianiu i promowaniu ekspansji zagranicznej wśród polskich MŚP. Dostarczają know-how, narzędzia i szkolenia, które pomagają przedsiębiorcom rozpocząć i rozwijać międzynarodową e-sprzedaż.

Rezultaty, jakie uzyskaliśmy w pierwszym roku działalności cross-border.pl, są bardzo obiecujące. Przeszkoliliśmy setki przedsiębiorców i stworzyliśmy kompleksową bazę wiedzy - podsumowała Anna Zacharjasz, zastępca dyrektora w Biurze Komunikacji i Rozwoju Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej podczas Global Check-in, konferencji o ekspansji zagranicznej. - Coraz większe zainteresowanie międzynarodowym e-handlem wśród MŚP jest dobrą prognozą dla dalszego rozwoju cross-border e-commerce, który staje się motorem gospodarczego wzrostu kraju.

Logistyka jako katalizator wzrostu

Praktyczne rozwiązania technologiczne i skuteczna logistyka są niezbędne do szybkiego skalowania biznesu. Po 10 latach obecności Amazon w Polsce w kraju działa dziś 11 nowoczesnych centrów logistycznych światowego lidera e-commerce. To m.in. dzięki nim tysiące małych i średnich przedsiębiorców otrzymało możliwość dotarcia do setek milionów klientów na całym świecie.

Z produktami marki OCHNIK pojawiliśmy się na Amazon pod koniec 2021 roku i już w pierwszych 12 miesiącach wyniki znacząco przekroczyły założenia i oczekiwania, a oferowaliśmy wówczas jedynie produkty z kategorii bagaż i torebki. Aktualnie skupiamy się głównie na rozwoju w Polsce i w Niemczech, ale jesteśmy obecni również we Francji i z dużą nadzieją przyglądamy się kolejnym krajom - Belgii i Holandii - mówi Artur Langier, Key Account Manager w firmie OCHNIK. - Pracujemy nad poszerzeniem asortymentu i dalszą ekspansją w kierunku Włoch i Hiszpanii. Korzystamy z usług FBA, ale prowadzimy także część sprzedaży w modelu FBM, czyli Fulfilment by Merchant. Dzięki dostępnym rozwiązaniom logistycznym realizacja zamówień i zwrotów na terenie całej Europy stała się znacznie bardziej efektywna, zwłaszcza biorąc pod uwagę takie kryteria, jak szybkość, terminowość i jakość obsługi klienta.

Na Amazon sprzedawcy mogą realizować obsługę zamówień samodzielnie lub korzystać z międzynarodowej sieci dystrybucji.

Program Fulfilment by Amazon (FBA) umożliwia im odbiór, outsourcing przechowywania, pakowanie i dostarczanie produktów, jak również obsługę klientów oraz zwrotów, pozwalając przedsiębiorcom skupić się na swojej głównej działalności i rozwoju oferty.

Dzięki FBA sprzedawcy mogą skoncentrować się na przygotowaniu atrakcyjnej oferty i wystawieniu jej w serwisie, ponieważ kwestie operacyjne i obsługa klienta pozostają po stronie Amazon. Usługa umożliwia im też obniżenie kosztów logistyki średnio o 70 proc. w porównaniu z samodzielną organizacją procesów. W 2023 r. skorzystało z niej 47 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorców - komentuje Janina Rampp, Head of Marketplace Amazon.pl.

Aby sprostać potrzebom MŚP i ułatwić im start działalności na marketplace, od sierpnia 2024 r. Amazon zaoferował sprzedawcom do 50 proc. zniżki na usługę FBA.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających współpracę wprowadził także zwolnienie z prowizji i opłaty abonamentowej przez pierwsze 6 miesięcy od uruchomienia sprzedaży.

Skuteczną zachętą do skorzystania z możliwości rozwoju na marketplace są również oferty specjalne i liczne okazje sprzedażowe. To także dzięki nim MŚP rokrocznie notują wzrosty wyników na Amazon - w 2023 r. mali i średni przedsiębiorcy z Polski sprzedali za pośrednictwem serwisu ponad 30 mln produktów - aż o 5 mln więcej niż w roku 2022.

[1] Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2024

[2] Raport „Jednolity rynek - sposób na wzrost gospodarczy”, marzec 2024 r., zrealizowany przez Implement Consulting Group we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą (KIG), firmą GONITO oraz Ipsos, na zlecenie Amazon.