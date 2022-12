Pomysł na oryginalny prezent pod choinkę? Kreatywne artykuły papiernicze!

Zestaw do scrapbooking’u

Scrapbooking to sztuka ręcznego dekorowania albumów ze zdjęciami bądź też samych fotografii. Nazwa opisywanego zajęcia pochodzi od angielskiego słowa „scrapbook”, które oznacza samodzielnie stworzony album tego typu. Miejscem narodzin scrapbooking'u są Stany Zjednoczone. Z tego też względu to właśnie w USA cieszy się on największą popularnością, czego niezaprzeczalnym dowodem są firmy specjalizujące się w produkcji wyrobów do scrapbooking'u. Oczywiście także w Polsce nie brak sklepów oferujących artykuły papiernicze tego rodzaju. Jeśli więc bliska ci osoba jest z natury sentymentalna, romantyczna lub też po prostu lubi ozdabiać różnego typu przedmioty, to zestaw do scrapbooking’u może okazać się strzałem w dziesiątkę. Podobnie rzecz się ma w przypadku produktów do quilling’u. Co to takiego?

Artykuły do quilling’u

Quilling to rodzaj papieroplastyki określany także mianem papierowego filigranu. W praktyce quilling polega na tworzeniu wzorów powstałych z odpowiednio zwiniętych pasków papieru. Nadmienione paski są naklejane na daną powierzchnię w sposób prostopadły, tym samym tworząc wzór 3D. Technika quilling’u – podobnie jak scrapbooking – może być wykorzystywana do zdobienia danych przedmiotów lub też do tworzenia niezwykle oryginalnych obrazów.

Zestawy DIY

Samodzielne tworzenie ozdób, zabawek czy biżuterii może stanowić wspaniały sposób na relaks. Co więcej, jest to również zajęcie niezwykle satysfakcjonujące, a zarazem rozwijające talent plastyczny, kreatywność oraz myślenie lateralne. Obecnie w dobrych sklepach papierniczych bez problemu nabędziesz różnego rodzaju zestawy DIY np. umożliwiające samodzielne stworzenie łapacza snów, maskotki - przytulanki czy nawet obrazu wykonanego techniką haftu diamentowego. Naturalnie taki zestaw będzie również wspaniałym prezentem dla dziecka, nastolatka czy nawet osoby dorosłej.

Jeśli poszukujesz sklepu, w którym nabędziesz zarówno wszystkie, opisane powyżej produkty, jak i niebanalne artykuły biurowe sklep internetowy Maxibiuro.pl z pewnością z pewnością sprosta twoim oczekiwaniom.

Foto: Adobe Stock



Źródło: Publikacja partnera