Pomysł na biznes – od czego zacząć?

Znalezienie pomysłu na biznes może wydawać się proste, ale gdyby faktycznie takie było, pewnie nikt nie pracowałby już na etacie. Pamiętaj, że działalność z jednej strony musi mieścić się w zakresie Twoich możliwości (kompetencyjnych czy budżetowych), a z drugiej powinna gwarantować Ci odpowiedni poziom zysków. Jak więc szukać inspiracji?

Wykorzystaj swoje zainteresowania

Najlepszym sposobem na znalezienie pomysłu na biznes jest wykorzystanie własnych pasji i zainteresowań. To dziedziny, na których znasz się lepiej niż przeciętny człowiek. Z łatwością możesz więc uczynić z nich działalność zarobkową. Zastanów się nad tym, w jakim zakresie Twoja wiedza jest szczególnie bogata, i odpowiedz sobie na pytanie – cytując klasyka – co chciałbyś w życiu robić... A potem zacznij to robić.

Pomagaj innym

Zanim zdecydujesz się wejść na rynek ze swoją działalnością, pomyśl, jak może ona pomóc innym ludziom. Nie osiągniesz sukcesu w biznesie, jeśli Twoja praca nie będzie rozwiązywać niczyich problemów. Zidentyfikuj więc interesujące Cię potrzeby konsumenckie i zastanów się, jak możesz je zaspokoić. Na tym etapie z pomocą mogą Ci przyjść darmowe narzędzia analityczne – takie jak Google Trends – ale także proste ankiety przeprowadzane wśród znajomych.

Ulepsz już istniejący pomysł na biznes

Rzadko zdarza się, aby ludzie osiągali sukces w biznesie, proponując całkowicie nowe produkty lub usługi. Zdecydowanie częściej ulepszają oni po prostu już istniejące rozwiązania. Pomyśl, z jakich dóbr Ty korzystasz na co dzień i w jaki sposób mogłyby one zyskać na wartości. Pamiętaj, aby nie kopiować pomysłów na biznes, tylko doskonalić je z korzyścią dla konsumentów.

Zapoznaj się z listą kodów PKD

Każdy rodzaj działalności gospodarczej ma swój własny unikalny kod. Listę tych numerów możesz znaleźć w Polskiej Klasyfikacji Działalności. To ciekawe źródło informacji dotyczących tego, jakimi dziedzinami zajmują się inni ludzie. Kto wie – być może odkryjesz w ten sposób jakąś niszę?

Przeszukaj media społecznościowe

Internet pełen jest grup i forów, których użytkownicy pomagają sobie wzajemnie rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Przeszukaj więc zasoby Facebooka czy Quory, aby poznać potrzeby konsumentów w interesujących Cię branżach. Być może okaże się, że niektóre tematy regularnie się powtarzają i aż proszą się o stworzenie systemowego rozwiązania, na którym można by przy okazji zarobić.

Sprzedaż internetowa – najlepszy pomysł na biznes

Szukając inspiracji, prędko zauważysz, jak często doradzaną działalnością jest sprzedaż internetowa. Nic dziwnego – e-commerce faktycznie cechuje się niemal nieograniczonym potencjałem. To rynek, który coraz dynamiczniej się rozwija i zaczyna dominować w coraz to nowszych branżach. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom – takim jak innowacyjne modele logistyczne czy kompleksowe platformy sklepowe – prowadzenie sprzedaży online nie wymaga aktualnie ani dużego kapitału inwestycyjnego, ani specjalistycznych umiejętności. Jakie możliwości masz do dyspozycji?

Własny sklep internetowy

Podstawę działalności e-commerce stanowi zazwyczaj własny sklep internetowy. Gwarantuje Ci on pełną swobodę w rozwijaniu marki oraz decydowaniu o wysokości marży. Korzystając z intuicyjnych platform e-commerce, swoją stronę założysz błyskawicznie i bez żadnych ukrytych kosztów. Oprogramowanie zapewni Ci również dostęp do gotowych integracji z hurtowniami, niezbędnymi narzędziami e-commerce i zewnętrznymi serwisami sprzedażowymi. Stanie się tym samym Twoim centrum dowodzenia, pozwalającym na wygodne zarządzanie działalnością.

Sprzedaż na Allegro

Allegro to najpopularniejszy w Polsce marketplace. Korzystając z dobrego oprogramowania e-commerce, zapewnisz sobie dwustronną integrację sklepu z kontem w tym serwisie. Pozwoli Ci ona synchronizować zamówienia pomiędzy obydwoma kanałami i pozyskiwać klientów wśród milionów użytkowników Allegro. Sprzedaż na tej platformie wiąże się oczywiście z pewnymi ograniczeniami (takimi jak prowizja od transakcji czy ogromna konkurencja), więc warto traktować ją jedynie jako dodatkowy kanał sprzedaży.

Inne marketplace’y

Swoją strategię sprzedażową warto uzupełnić także o inne serwisy, które zapewnią Ci jeszcze szersze zasięgi. Do istotnych kanałów na naszym rynku należą między innymi Empik Marketplace, Ceneo oraz Morele. Warto zainteresować się również zagranicznymi portalami aukcyjnymi, takimi jak Amazon czy eBay. Wybierz spośród nich te, z których korzysta Twoja grupa docelowa, i zacznij realizować strategię omnichannel.

Pomysł na biznes w e-commerce – od czego zacząć?

Współcześnie właściwie każdy może założyć własny biznes w e-commerce. Nie potrzebujesz w tym celu ani dużego budżetu, ani specjalistycznych narzędzi. Wszystko możesz zrobić przez Internet. Aby wejść na rynek sprzedaży online, wykonaj poniższe kroki:

Załóż działalność gospodarczą

Do prowadzenia sprzedaży internetowej przyda Ci się własna firma. Oczywiście możesz świadczyć swoje usługi w ramach działalności nierejestrowanej, lecz nałoży ona na Ciebie dość poważne ograniczenia. Obejmie Cię wówczas limit przychodów wynoszący połowę minimalnej pensji krajowej i narazisz się na problemy z nawiązywaniem współpracy biznesowej. Zdecydowanie większe możliwości zapewni Ci rejestracja firmy w CEIDG.

Wystarczy, że przez Internet złożysz wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej. Zanim to zrobisz, zastanów się nad nazwą firmy, odpowiednimi kodami PKD, formą opodatkowania oraz sposobem prowadzenia księgowości. Przeanalizuj również, czy możesz skorzystać ze zwolnienia z VAT i czy Ci się ono opłaci.

Własna działalność pozwoli Ci odliczać koszty od podatku, szybko i łatwo nawiązywać współpracę z kontrahentami, a także generować nieograniczone zyski. Ceną za te przywileje będą wyłącznie składki ZUS, które początkowo nie powinny jednak zanadto obciążyć Twojego budżetu.

Wybierz model logistyczny

Kiedyś prowadzenie własnego sklepu internetowego wiązało się z koniecznością budowy lub najmu magazynu i osobistego obsługiwania wszystkich zamówień. Dziś coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wykorzystanie nowoczesnych modeli logistycznych, które tego typu obowiązki przenoszą na hurtownie lub specjalnych operatorów. Jakie możliwości masz więc do dyspozycji?

Dropshipping – jeden z najpopularniejszych systemów, w którym magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką towarów zajmują się współpracujące z Tobą hurtownie. Za zakupione w nich towary płacisz dopiero wtedy, gdy uda Ci się je sprzedać. Zaoszczędzony czas i pieniądze możesz poświęcić na rozwój marki lub pracę na etacie.

Fulfillment – model polegający na outsourcingu kluczowych procesów logistycznych. Swoje własne towary przechowujesz w magazynach wyspecjalizowanego operatora, który zajmuje się także kompletowaniem i wysyłką zamówień do Twoich klientów. Jako sprzedawca musisz dbać jedynie o marketing swojego sklepu i rozwój biznesu.

Cross-docking – ciekawe rozwiązanie, w którym z równania całkowicie eliminuje się magazyn. Jest on zastąpiony przez tzw. strefę przerzutową, w której następuje przekazywanie towaru bezpośrednio od Twojego dostawcy do kuriera zajmującego się doręczaniem przesyłek klientom końcowym. To model, który sprawdzi się w wybranych branżach – na przykład farmaceutycznej czy FMCG.

Wybierz oprogramowanie sklepowe

Od wyboru platformy sklepowej będzie zależał Twój komfort prowadzenia sprzedaży w sieci. Im więcej funkcji oferuje oprogramowanie i im łatwiejsze jest ono w użyciu, tym sprawniejsza okaże się obsługa zamówień. Jeśli postawisz na odpowiednie narzędzie, wszystkie działania związane z zarządzaniem firmą wykonasz właśnie przy jego użyciu.

Staraj się unikać teoretycznie darmowych programów open source, ponieważ szybko zaskoczą Cię one ukrytymi kosztami i względnie trudną obsługą. Decydując się na abonamentową platformę SaaS, zyskasz natomiast dostęp do wszelkich niezbędnych udogodnień oraz pomocy technicznej. Do kluczowych funkcji takiego oprogramowania należą bez wątpienia:

łatwy w obsłudze kreator sklepu, gotowe integracje z hurtowniami (tradycyjnymi i dropshippingowymi), dwustronne integracje z Allegro i innymi marketplace’ami, dostęp do bramek płatności i usług kurierskich, wtyczki marketingowe, system do wystawiania faktur.

Pomysł na biznes – od czego zacząć? Podsumowanie

Poszukiwania pomysłu na biznes zacząć należy od zidentyfikowania potrzeb konsumenckich oraz swoich mocnych stron. Później trzeba zmierzyć się z formalnościami, takimi jak założenie działalności gospodarczej. Jeśli postawisz na sprzedaż internetową, wystarczy jeszcze wybrać odpowiedni model logistyczny i kompleksowe oprogramowanie sklepowe. Ono z kolei ułatwi Ci zarządzanie firmą i pozwoli na jej dynamiczny rozwój.

---

Źródło: Publikacja partnera.

Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne